Ночь города в Перми: афиша последнего события 300-летия

Пермяки попадут на оборонный завод и попрощаются с летом вместе с Лещенко и Шнуровым

25 августа 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

По традиции праздник завершится на набережной Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета 300-летие Перми В последний летний день празднования 300-летия Перми, 26 августа, пройдет порядка 15 различных мероприятий. Жителей и гостей города пустят на закрытые предприятия, прокатят на Колесе обозрения, а в завершении покажут световое шоу на берегу Камы. Праздник не обойдется без участия российских звезд эстрады. Посетить оборонное предприятие У участников экскурсии будет уникальный шанс заглянуть в музей предприятия Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края «Ночь города» начнется с серии экскурсий. Утром в 10:00 пермяков зовут на производство АО «ОДК-Пермские моторы». Там расскажут историю легендарного завода и познакомят с личностями людей, которые поднимали отечественную авиацию и космонавтику на мировой уровень. А также отведут в музей предприятия. 10:00, композиция «Миг на взлете», 400 рублей — взрослые, 300 рублей — пенсионеры Дрейфовать по городу вместе Театром оперы и балета Серию экскурсий разбавят специальные спектакли Location от Пермского театра оперы и балета. В нем нет сцены и танцоров. Зрителям выдадут наушники с аудиозаписью, и они сами решат, куда отправятся. Маршрутов в спектакле два — на выбор. По дороге пермякам расскажут городские истории, а знакомые места откроются с новой стороны. 15:00, 22:00, 00:00, Пермский театр оперы и балета, 1200 рублей Открыть город заново Знакомые места покажут с новой стороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Еще одна экскурсия «Калейдоскоп историй» поможет пермякам открыть город заново, а для гостей станет идеальным сценарием первого знакомства со столицей Прикамья. Ее участники посетят самые известные достопримечательности: скульптуру «Пермяк-соленые уши», частную филармонию «Триумф», Пермский театр оперы и балета, Речной вокзал. 18:30, арт-объект «Кама-река» напротив центрального входа в гостиницу «Урал», 500 рублей — взрослые, 400 рублей — пенсионеры и дети Послушать классическую музыку Свою программу приготовила Пермская филармония. На площади перед Органным залом прозвучат шедевры отечественной классики и популярные мелодии кинофильмов. Например, мелодия из драмы «Список Шиндлера», «Русский танец» из «Лебединого озера» Чайковского и вальс из трагикомедии «Берегись автомобиля». 19:30, площадь перед Органным залом, бесплатно Подпевать «Ленинграду» и Льву Лещенко На праздник приедет группа «Ленинград» Фото: Анна Майорова © URA.RU Праздник не обойдется без концерта на эспланаде. Здесь состоится театрализованное шоу с участием пермских звезд и столичных артистов. Хэдлайнеры концерта: Dj Smash, рэпер Loc-Dog, Лев Лещенко и группа «Ленинград». Организаторы обещают, что шоу будет ярким и запоминающимся. 20:30, эспланада, бесплатно Прокатиться на Колесе обозрения Серия праздничных экскурсий закончится прогулкой по ночному Комсомольскому проспекту. Ее участники увидят, как заиграет музыка архитектуры ночью, подсвеченная десятками огней. В заключении посмотрят на центральную улицу города с высоты Колеса обозрения. 23:00, ДК Солдатова, 600 рублей — взрослые, 500 рублей — пенсионеры и дети Полюбоваться световым шоу Световое шоу состоится на Каме Фото: Размик Закарян © URA.RU По традиции праздник закончится на набережной, где состоится световое шоу. Пермякам и гостям города обещают показать танец подсвеченных яхт и аэростатов на берегу Камы. Воздушные шары ради праздника привезут со всей России. 00:00, набережная, бесплатно Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В последний летний день празднования 300-летия Перми, 26 августа, пройдет порядка 15 различных мероприятий. Жителей и гостей города пустят на закрытые предприятия, прокатят на Колесе обозрения, а в завершении покажут световое шоу на берегу Камы. Праздник не обойдется без участия российских звезд эстрады. Посетить оборонное предприятие «Ночь города» начнется с серии экскурсий. Утром в 10:00 пермяков зовут на производство АО «ОДК-Пермские моторы». Там расскажут историю легендарного завода и познакомят с личностями людей, которые поднимали отечественную авиацию и космонавтику на мировой уровень. А также отведут в музей предприятия. 10:00, композиция «Миг на взлете», 400 рублей — взрослые, 300 рублей — пенсионеры Дрейфовать по городу вместе Театром оперы и балета Серию экскурсий разбавят специальные спектакли Location от Пермского театра оперы и балета. В нем нет сцены и танцоров. Зрителям выдадут наушники с аудиозаписью, и они сами решат, куда отправятся. Маршрутов в спектакле два — на выбор. По дороге пермякам расскажут городские истории, а знакомые места откроются с новой стороны. 15:00, 22:00, 00:00, Пермский театр оперы и балета, 1200 рублей Открыть город заново Еще одна экскурсия «Калейдоскоп историй» поможет пермякам открыть город заново, а для гостей станет идеальным сценарием первого знакомства со столицей Прикамья. Ее участники посетят самые известные достопримечательности: скульптуру «Пермяк-соленые уши», частную филармонию «Триумф», Пермский театр оперы и балета, Речной вокзал. 18:30, арт-объект «Кама-река» напротив центрального входа в гостиницу «Урал», 500 рублей — взрослые, 400 рублей — пенсионеры и дети Послушать классическую музыку Свою программу приготовила Пермская филармония. На площади перед Органным залом прозвучат шедевры отечественной классики и популярные мелодии кинофильмов. Например, мелодия из драмы «Список Шиндлера», «Русский танец» из «Лебединого озера» Чайковского и вальс из трагикомедии «Берегись автомобиля». 19:30, площадь перед Органным залом, бесплатно Подпевать «Ленинграду» и Льву Лещенко Праздник не обойдется без концерта на эспланаде. Здесь состоится театрализованное шоу с участием пермских звезд и столичных артистов. Хэдлайнеры концерта: Dj Smash, рэпер Loc-Dog, Лев Лещенко и группа «Ленинград». Организаторы обещают, что шоу будет ярким и запоминающимся. 20:30, эспланада, бесплатно Прокатиться на Колесе обозрения Серия праздничных экскурсий закончится прогулкой по ночному Комсомольскому проспекту. Ее участники увидят, как заиграет музыка архитектуры ночью, подсвеченная десятками огней. В заключении посмотрят на центральную улицу города с высоты Колеса обозрения. 23:00, ДК Солдатова, 600 рублей — взрослые, 500 рублей — пенсионеры и дети Полюбоваться световым шоу По традиции праздник закончится на набережной, где состоится световое шоу. Пермякам и гостям города обещают показать танец подсвеченных яхт и аэростатов на берегу Камы. Воздушные шары ради праздника привезут со всей России. 00:00, набережная, бесплатно