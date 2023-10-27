Пермские слухи: Тайная гостиница для московских чиновников

О сбежавшем мэре Перми, суперзадаче для силовиков и допросе министра РФ. Выпуск 1046

27 октября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко стал одним из главных гостей форуму в Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми прокуратура не стала допрашивать министра РФ Максима Решетникова, но его бывшая соратница Елена Лопаева будет настаивать на вызове чиновника в суд. Глава Пермского края Дмитрий Махонин уходит из наблюдательного совета ПГНИУ, а мэр Перми сбежал из школы губернаторов на открытие стелы. Тем временем, следователей шокировало заявление Александра Бастрыкина, а миллиардер Александр Репин намерен захватить новые рынки. Все это и многое другое — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Чернышенко в Перми ночевал в тайной гостинице Вице-премьера Чернышенко остался в «секретной» гостинице Фото: Сергей Шадрин © URA.RU По слухам, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время визита в Пермь на форум «Россия — спортивная держава» останавливался в тайной гостинице «Лукойл-Пермь». Она находится на улице Борчанинова, 15, рядом с «Универсамом». Но на картах не отображается. Также никаких опознавательных знаков нет и на самом отеле. «Это очень крутая гостиница, для избранных. Чернышенко ночевал там», — говорят слухачи.



Решетникова ждут на громком процессе в Перми Слухачи задаются вопросом — почему на процесс по делу фонда «Содействие XXI век» в качестве свидетеля не явился экс-губернатора Пермского края и министра экономразвития РФ Максима Решетникова — как будто прокурор про него забыл. И параллельно с этим отмечают, что вип-чиновник все-таки может приехать в Пермь. «Чтобы защитить экс-зампредседателя краевого правительства и бывшую подчиненную Решетникова Елену Лопаеву, ее адвокаты могут настоять на допросе министра. Есть мнение, что у защитников и у самой Лопаевой большие вопросы к Решетникову, которые они обязательно захотят задать. Вероятность того, что Решетников появится в списке свидетеля стороны защиты, довольно большая», — рассуждают источники. Махонин разрывает связи с пермским госуниверситетом Говорят, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен выйти из наблюдательного совета Пермского госуниверситета. Сейчас он его возглавляет. По слухам, это связано с тем, что университет под руководством нового ректора Игоря Германова оказался втянут в целую череду скандалов. В вузе идут задержки зарплат, сокращается их размер, увольняются деканы и преподаватели. Новое руководство не справляется с наполнением бюджета университета. А кандидатура ректора не была согласована с краевым руководством. Наблюдательный совет — это главный орган управления университетом. Глава минтербеза доработает до конца контракта Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов намерен доработать до конца срока своего контракта. В политтусовке ходили слухи, что его уговаривают оставить должность раньше. Но только по собственному желанию. В списке претендентов на этот пост звучали фамилии замминистра Альберта Марданова и начальника УМВД Перми Станислава Кравченко. «Батмазов, у которого есть высокие связи в Кремле, никуда уходить не собирается. До окончания контракта. А он заканчивается чуть ли не в апреле 2024 года, — говорят слухачи. Пермские единороссы злятся на коллег-прогульщиков Единороссы отлынивают от партийной работы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поговаривают, будто пермские единороссы крайне недовольны поведением некоторых коллег, «уклоняющихся от партийной работы». Речь, по словам источника, идет о депутатах краевого парламента, которые «не участвуют совсем или участвуют крайне редко» в заседаниях фракции ЕР в заксобрании. Среди депутатов-прогульщиков значатся фамилии Андрея Силаева, Александра Мотрича, Радмира Габдуллина и Алексея Петрова, рассказал инсайдер. Особо источник отмечает прогулы Габдуллина, который «больше занят собственным самопиаром», а не депутатской работой. Мэр Перми сбежал из школы губернаторов на мероприятие с Махониным Глава Перми Эдуард Соснин прервал свое обучение в школе губернаторов в Сочи 26 октября, чтобы принять участие в открытии «Площади трудовой доблести» в Перми. Он улетел туда 24 или 25 октября (школа собирается раз в месяц), а 26-го утром спешно вернулся в Пермь буквально на полчаса. После завершения церемония открытия стелы, мэр сразу же улетел обратно. Мэрия Александровска спровоцировала новый скандал Слухачи говорят, что в Александровске депутаты негативно восприняли отказ администрации от участия в пленарном заседании октябрьской думы. Глава города Ольга Лаврова прислала письмо, где сообщила, что мэрия не будет вносить никакие вопросы на думу. Хотя депутаты ждали бюджет на 2024—2026 годы. По слухам, Лаврова опасалась неудобных вопросов об итогах прокурорской проверки, которая выявила конфликт интересов в мэрии. Замом Лавровой до недавнего времени был якобы ее гражданский супруг Владимир Белобаржевский. Местная прокуратура направила в краевую информацию для принятия решения о направлении материалов проверки в комиссию по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции. «Это нонсенс вообще, чтобы администрация не вынесла на думу ни одного вопроса», — говорят слухачи. В итоге пленарка сорвалась — не набралось кворума. … и придумала, как раскрутить свою страницу в соцсети «ВКонтакте» Администрация Александровска запустила конкурс ребусов на своей странице «Александровск Официально» в соцсети «ВКонтакте». Инсайдеры уверены, что таким образом власти хотят нагнать подписчиков. Тот, кто подпишется на страницу и правильно решит все ребусы, сможет выиграть посещение бассейна в Яйве. Глава Чусового стал внимательнее относиться к собственному пиару Сергей Белов прислушался к критике губернатора Махонина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Инсайдеры заметили, что после критики губернатора Дмитрий Махонина в адрес главы Чусового Сергея Белова, последний стал более внимательно относиться к пиару в соцсетях. Практически все посты, в которых говорится о достижении чусовских чиновников теперь подкрепляются обязательным упоминанием региональной власти. «Более того, Белов, (видимо, чтобы подстраховаться на будущее), стал нахваливать еще и федеральные органы власти. Так, к примеру, совсем недавно мэр Чусового презентовал окончание благоустройства городского парка, „отвесив поклоны“ в адрес Минстроя РФ», — заметили сплетники. Кандидату в мэры Чайковского припоминают старые грехи Злые языки судачат, что путь «правой руки» главы Чайковского в кандидаты на пост мэра будет очень непростым. Злопыхатели и недруги Агафонова строят козни первому замглавы города, припоминая ему «старые грешки». Ряд заказных (как считают инсайдеры) статей, на днях были опубликованы в ряде СМИ. В них Агафонову припомнили полицейское прошлое и связи с местными силовиками, которые неоднократно помогали ему избегать громких скандалов и быть уволенным с муниципальной службы. В разоблачительных статьях фигурирует и нынешний мэр Чайковского Юрий Востриков, который, якобы не раз оказывал покровительство Агафонову. По мнению инсайдеров, за атакой может стоять окружение главного конкурента Агафонова на пост мэра — Дениса Литаврина. Пермские следователи встревожены решением Бастрыкина В силовых кругах шепчутся, что решение СКР Александр Бастрыкин усложнит работу отделам СК в регионе. Пермских следователей шокировало, что теперь они должны будут заниматься преступлениями в сфере миграции. «Это даже не подследственность следкома. Для преступлений в сфере миграции существует специальное подразделение в МВД. Вместо раскрытия серьезных и сложных преступлений, следователи вынуждены заниматься ветхим жильем, правами инвалидов и теперь еще нелегальной миграцией. Такое впечатление, что кроме следкома в стране больше нет силовых структур», — возмущаются инсайдеры. Силовикам поставили сверхзадачу по капремонту домов Прокуратура пристально проверит работу фонда капремонта и минЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На закрытом совещании в Москве перед пермскими силовиками поставили задачу навести порядок в сфере капремонта жилых домов. Им надо найти виновных в срыве исполнения программы и возбудить уголовные дела. Пермский край, по слухам, находится на последних местах в стране по выполнению программы. А сейчас в регионе приняли новую программу, где сроки ремонта домов сдвинулись на 20-30 лет. Семейному заводу экс-мэра Перми компенсировали издержки ПЗСП остановило стройку весной 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU АО «ПЗСП», у которого минимущество неожиданно отозвало разрешение на строительство «Дома учителя», получило новый участок. По слухам, компании предложили на выбор три варианта, два их них было в микрорайоне «Парковый». Один из этих участков ПЗСП в итоге «взяла» в качестве компенсации за отзыв искового заявления в арбитраж, где компания оспаривала отмену разрешения на строительство. Доблесть Перми оставили без охраны С помпой открыли в столице Прикамья стелу «Пермь — город трудовой доблести». И, как заметили наблюдатели, сняли с объекта охрану. «До официального открытия, на которое собрались все первые лица края, стелу круглосуточно охранял наряд ГБР. Машина стояла две недели, не отъезжая. Как только „ленточку перерезали“ — вандалам открыли доступ. За безопасность теперь отвечает только видеокамера», — беспокоятся пермяки. Пермяки «потеряли лежачих полицейских» Визит президента России Владимира Путина в Пермь завершился неделю назад, но последствия горожане обсуждают о сих пор. Жители Мотовилихинского района негодуют, что срезанные перед приездом первого лица лежачие полицейские на улице Ким так и не восстановили. «Их убрали за неделю до приезда Путина. Хорошо — удобство и безопасность президента важны. Но верните теперь лежачих полицейских назад. Они не давали водителям гонять около школ и детских садов, обеспечивали нашу безопасность», — возмущаются пермяки. Связисты спасаются от мародеров как могут В Березниках ни власти, ни полиция не могут справится с мародерами, которые крадут кабели телефонной и интернет-связи, шепчут злые языки. Связисты придумали свой способ, говорят слухачи: «В колодцах на кабель они стали крепить картонки с надписью „Меди нет“. Надеются, что это остановит мародеров, но это помогает не всегда — кабели продолжают срезать». Пермские музеи решили заработать на пенсионерах Стоимость билетов в музей выросла на 75% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Повышение цен на входные билеты в музеи Пермского края сильнее всего ударило по пенсионерам и другим льготникам, отмечают наблюдатели. «В филиалы краеведческого музея стандартные билеты подорожали процентов на 50% в среднем, а вот льготные больше чем в два раза. Странная забота о пожилом поколении…», — недоумевают ценители искусства. Жители Соликамска страдают из-за отсутствия транспорта Поговаривают, что администрация Соликамска не выполняет свою работу и никак не контролирует подрядчиков, которые обеспечивают пассажирские перевозки. Людям, которые ждут автобусы по часу, перевозчик отвечает, что автобусы сломаны и поэтому не ездят. В администрации просто разводят руками. Страдают в итоге работники предприятий и школьники, которые не могут попасть на учебу и работу. Перевозчики в Перми экономят топливо и не включают отопление Пермяки замерзают в автобусах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Многие пермяки заметили, что с наступлением холодов отопление включилось далеко не во всех автобусах. Пассажиры маршрута № 64 буквально замерзают, пока едут из Закамска в центр города и обратно. «Ни в одном автобусе этого маршрута не работает отопление. На улице устойчивый минус, а перевозчик не задумывается даже о том, что люди должны ездить в тепле. Подозреваем, что это делается или из глупости, или из желания сэкономить топливо, как это обычно бывает», —негодуют слухачи. Общепит запускает новые тренды В гастросфере поговаривают, что пермские кафе решили подхватить столичный тренд и запустить акцию под названием «Смой пиццу в унитаз». По ее условиям нужно купить пиццу, записать видео, как ее спускают в унитаз, и выложить в социальных сетях. За это заведения обещают дать бесплатно две пиццы. «Этот тренд привезли в Пермь столичные инфобизнесмены. Но судя по количеству видео в социальных сетях, желающих его поддержать не так уж много», — говорят инсайдеры. Риелторы готовятся к краху рынка недвижимости Ходят слухи, что пермские риэлторы активнее стали призывать покупать и продавать квартиры в ближайшее время. Так они пытаются заработать в преддверии кризиса на рынке недвижимости. «Спрос на „вторичку“ уже начал замедляться. Скоро будут брать только хорошие квартиры с очень большим торгом. Условия для покупателей ухудшатся и покупать жилье будет некому», — сообщают инсайдеры. Пермяки готовят петицию против повышения цен на отопление Власти хотят увеличить плату за тепло на 10% Фото: Ритис Бараускас © URA.RU В пермских домовых чатах ходят слухи, что готовится петиция против повышения цен на отопление. Многие готовы ее поддержать. Некоторых горожан даже призывают выйти на митинги. Выльются ли массовые волнения на улицы города, покажет время. Форум «Россия — спортивная держава» создал проблемы для спортсменов Ходят слухи, что спортивным федерациям приходится бороться за объекты для проведения соревнований и тренировок. Дефицит произошел из-за того, что сцену и декорации в манеже СК Сухарева не стали разбирать после форума. Там продолжили проводить культурные и образовательные мероприятия. «До начала декабря манеж в СК им. Сухарева занят под разные неспортивные мероприятия. А спортобъектов, где можно проводить официальные соревнования в городе, не так уж много. Приходится федерациям переносить соревнования и подстраиваться друг под друга, а тренировки проводить на улицах», — говорят слухачи. Сотрудникам пермского МКУ не дали денег на решение проблемы к приезду Путина Злые языки до сих пор ехидничают и обсуждают приклеенный скотчем знак к столбу у пермского СК «Молот». Источник отмечает, что директива о запрете парковки около «Молот» появилась незадолго до приезда президента РФ Владимира Путина в Пермь. Также нужно было срочно поставить знак о запрете парковки, но средств на это не выделили, поэтому сотрудникам МКУ «Содержание объектов благоустройства» пришлось творчески подходить к проблеме. Рабочие нашли знак о запрете парковки и примотали его скотчем к другому знаку. После отъезда Путина знак сняли. Пермский бизнесмен спровоцировал негатив в адрес фонда капремонта Пострадавший в аварии водитель намерен написать заявление в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По слухам, владелец фирмы «Верхнекампроект» Владимир Миков, фирмы, которая является основным подрядчиком фонда капремонта, угодил в скандальную историю. На своем Porsche Cayenne он подрезал автомобиль Peugeot и устроил ДТП в самом центре Перми, рядом с администрацией города. Но Миков не только не признал свою вину, а вышел из машины и якобы ударил водителя Peugeot, после чего сломал ему одно из боковых зеркал. Говорят, что пострадавший не намерен оставлять это происшествие без последствий и будет обращаться с заявлением в правоохранительные органы. На фоне критики в адрес краевого фонда капремонта, звучащей в последнее время на федеральном уровне, это происшествие вряд ли улучшит имидж организации, полагают инсайдеры Работу пермского радиохолдинга парализовала вспышка COVID-19 Шепчутся, что в одном из пермских радиохолдингов возникли проблемы из-за неожиданной вспышки ОРВИ и СOVID-19. Якобы больше половины сотрудников заразились и ушли на больничный. «По этой причине под угрозой оказалось выполнение рекламных контрактов. А их к концу года стало очень много», — пояснили сплетники. Они добавили, что менеджмент холдинга в срочном порядке принимает меры по исправлению ситуации. «Больным разрешили работать на удаленке. Также уже заходит речь об обязательной вакцинации и ношении масок», — рассказали инсайдеры. Пермский миллиардер завалил суды исками на миллионы рублей Александр Репин запугивает контрагентов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ходят слухи, что владелец холдинга «Сатурн-Р» и миллиардер Александр Репин решил всерьез взяться за поставщиков стройматериалов, нарушивших, по мнению бизнесмена, условия заключенных ранее договоров. Компании холдинга направили в суды более десятка исков о взыскании неустоек. «Репин таким образом преследует две цели. Первая — показать, что в бизнесе с ним лучше не юлить, вторая — поправить финансовое положение», — пояснили сплетники. Они добавили, что речь идет о миллионах рублей. «Конечно, далеко не все иски Александр Анатольевич рассчитывает выиграть. Но суды уже начали вставать на его сторону», — рассказали инсайдеры. … и хочет стать монополистом Говорят, что Александр Репин решил стать монополистом пермского авторынка. Речь якобы идет о тактике его компании «Сатурн-Р-Авто», которая обещает своим клиентам любые иномарки, в том числе ушедших из России брендов. «Большинство автодилеров сейчас делают ставку на машины китайских и отечественных производителей, но только не Репин. Он решил позиционировать себя как единственного в Перми бизнесмена, способного удовлетворить самых требовательных покупателей», — пояснили сплетники. По их словам, фирма Репина готова привезти любую иномарку, используя параллельный импорт. «Бизнесмен намерен хорошо заработать. Конкуренты же считают эту тактику чересчур рискованной», —добавили слухачи. В Новый год Березники рискуют остаться без ледового городка Инсайдеры сообщают, что у властей Березников якобы возникла проблема с поиском подрядчика для строительства главного ледового городка. На конкурс не поступают заявки по причине бросовой цены. «Максимальная сумма, которую планируют выделить на городок, составляет около 1,5 млн рублей. И за эти деньги нужно разработать проект, создать скульптуры с подсветкой, да еще и заниматься их охраной», — пояснили сплетники. Они добавили, что в мэрии Березников подумывают об увеличении финансирования проекта. «Сейчас власти ищут способ изыскать дополнительные средства. Время на это еще есть», — рассказали слухачи. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми прокуратура не стала допрашивать министра РФ Максима Решетникова, но его бывшая соратница Елена Лопаева будет настаивать на вызове чиновника в суд. Глава Пермского края Дмитрий Махонин уходит из наблюдательного совета ПГНИУ, а мэр Перми сбежал из школы губернаторов на открытие стелы. Тем временем, следователей шокировало заявление Александра Бастрыкина, а миллиардер Александр Репин намерен захватить новые рынки. Все это и многое другое — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Чернышенко в Перми ночевал в тайной гостинице По слухам, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время визита в Пермь на форум «Россия — спортивная держава» останавливался в тайной гостинице «Лукойл-Пермь». Она находится на улице Борчанинова, 15, рядом с «Универсамом». Но на картах не отображается. Также никаких опознавательных знаков нет и на самом отеле. «Это очень крутая гостиница, для избранных. Чернышенко ночевал там», — говорят слухачи. Решетникова ждут на громком процессе в Перми Слухачи задаются вопросом — почему на процесс по делу фонда «Содействие XXI век» в качестве свидетеля не явился экс-губернатора Пермского края и министра экономразвития РФ Максима Решетникова — как будто прокурор про него забыл. И параллельно с этим отмечают, что вип-чиновник все-таки может приехать в Пермь. «Чтобы защитить экс-зампредседателя краевого правительства и бывшую подчиненную Решетникова Елену Лопаеву, ее адвокаты могут настоять на допросе министра. Есть мнение, что у защитников и у самой Лопаевой большие вопросы к Решетникову, которые они обязательно захотят задать. Вероятность того, что Решетников появится в списке свидетеля стороны защиты, довольно большая», — рассуждают источники. Махонин разрывает связи с пермским госуниверситетом Говорят, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен выйти из наблюдательного совета Пермского госуниверситета. Сейчас он его возглавляет. По слухам, это связано с тем, что университет под руководством нового ректора Игоря Германова оказался втянут в целую череду скандалов. В вузе идут задержки зарплат, сокращается их размер, увольняются деканы и преподаватели. Новое руководство не справляется с наполнением бюджета университета. А кандидатура ректора не была согласована с краевым руководством. Наблюдательный совет — это главный орган управления университетом. Глава минтербеза доработает до конца контракта Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов намерен доработать до конца срока своего контракта. В политтусовке ходили слухи, что его уговаривают оставить должность раньше. Но только по собственному желанию. В списке претендентов на этот пост звучали фамилии замминистра Альберта Марданова и начальника УМВД Перми Станислава Кравченко. «Батмазов, у которого есть высокие связи в Кремле, никуда уходить не собирается. До окончания контракта. А он заканчивается чуть ли не в апреле 2024 года, — говорят слухачи. Пермские единороссы злятся на коллег-прогульщиков Поговаривают, будто пермские единороссы крайне недовольны поведением некоторых коллег, «уклоняющихся от партийной работы». Речь, по словам источника, идет о депутатах краевого парламента, которые «не участвуют совсем или участвуют крайне редко» в заседаниях фракции ЕР в заксобрании. Среди депутатов-прогульщиков значатся фамилии Андрея Силаева, Александра Мотрича, Радмира Габдуллина и Алексея Петрова, рассказал инсайдер. Особо источник отмечает прогулы Габдуллина, который «больше занят собственным самопиаром», а не депутатской работой. Мэр Перми сбежал из школы губернаторов на мероприятие с Махониным Глава Перми Эдуард Соснин прервал свое обучение в школе губернаторов в Сочи 26 октября, чтобы принять участие в открытии «Площади трудовой доблести» в Перми. Он улетел туда 24 или 25 октября (школа собирается раз в месяц), а 26-го утром спешно вернулся в Пермь буквально на полчаса. После завершения церемония открытия стелы, мэр сразу же улетел обратно. Мэрия Александровска спровоцировала новый скандал Слухачи говорят, что в Александровске депутаты негативно восприняли отказ администрации от участия в пленарном заседании октябрьской думы. Глава города Ольга Лаврова прислала письмо, где сообщила, что мэрия не будет вносить никакие вопросы на думу. Хотя депутаты ждали бюджет на 2024—2026 годы. По слухам, Лаврова опасалась неудобных вопросов об итогах прокурорской проверки, которая выявила конфликт интересов в мэрии. Замом Лавровой до недавнего времени был якобы ее гражданский супруг Владимир Белобаржевский. Местная прокуратура направила в краевую информацию для принятия решения о направлении материалов проверки в комиссию по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции. «Это нонсенс вообще, чтобы администрация не вынесла на думу ни одного вопроса», — говорят слухачи. В итоге пленарка сорвалась — не набралось кворума. … и придумала, как раскрутить свою страницу в соцсети «ВКонтакте» Администрация Александровска запустила конкурс ребусов на своей странице «Александровск Официально» в соцсети «ВКонтакте». Инсайдеры уверены, что таким образом власти хотят нагнать подписчиков. Тот, кто подпишется на страницу и правильно решит все ребусы, сможет выиграть посещение бассейна в Яйве. Глава Чусового стал внимательнее относиться к собственному пиару Инсайдеры заметили, что после критики губернатора Дмитрий Махонина в адрес главы Чусового Сергея Белова, последний стал более внимательно относиться к пиару в соцсетях. Практически все посты, в которых говорится о достижении чусовских чиновников теперь подкрепляются обязательным упоминанием региональной власти. «Более того, Белов, (видимо, чтобы подстраховаться на будущее), стал нахваливать еще и федеральные органы власти. Так, к примеру, совсем недавно мэр Чусового презентовал окончание благоустройства городского парка, „отвесив поклоны“ в адрес Минстроя РФ», — заметили сплетники. Кандидату в мэры Чайковского припоминают старые грехи Злые языки судачат, что путь «правой руки» главы Чайковского в кандидаты на пост мэра будет очень непростым. Злопыхатели и недруги Агафонова строят козни первому замглавы города, припоминая ему «старые грешки». Ряд заказных (как считают инсайдеры) статей, на днях были опубликованы в ряде СМИ. В них Агафонову припомнили полицейское прошлое и связи с местными силовиками, которые неоднократно помогали ему избегать громких скандалов и быть уволенным с муниципальной службы. В разоблачительных статьях фигурирует и нынешний мэр Чайковского Юрий Востриков, который, якобы не раз оказывал покровительство Агафонову. По мнению инсайдеров, за атакой может стоять окружение главного конкурента Агафонова на пост мэра — Дениса Литаврина. Пермские следователи встревожены решением Бастрыкина В силовых кругах шепчутся, что решение СКР Александр Бастрыкин усложнит работу отделам СК в регионе. Пермских следователей шокировало, что теперь они должны будут заниматься преступлениями в сфере миграции. «Это даже не подследственность следкома. Для преступлений в сфере миграции существует специальное подразделение в МВД. Вместо раскрытия серьезных и сложных преступлений, следователи вынуждены заниматься ветхим жильем, правами инвалидов и теперь еще нелегальной миграцией. Такое впечатление, что кроме следкома в стране больше нет силовых структур», — возмущаются инсайдеры. Силовикам поставили сверхзадачу по капремонту домов На закрытом совещании в Москве перед пермскими силовиками поставили задачу навести порядок в сфере капремонта жилых домов. Им надо найти виновных в срыве исполнения программы и возбудить уголовные дела. Пермский край, по слухам, находится на последних местах в стране по выполнению программы. А сейчас в регионе приняли новую программу, где сроки ремонта домов сдвинулись на 20-30 лет. Семейному заводу экс-мэра Перми компенсировали издержки АО «ПЗСП», у которого минимущество неожиданно отозвало разрешение на строительство «Дома учителя», получило новый участок. По слухам, компании предложили на выбор три варианта, два их них было в микрорайоне «Парковый». Один из этих участков ПЗСП в итоге «взяла» в качестве компенсации за отзыв искового заявления в арбитраж, где компания оспаривала отмену разрешения на строительство. Доблесть Перми оставили без охраны С помпой открыли в столице Прикамья стелу «Пермь — город трудовой доблести». И, как заметили наблюдатели, сняли с объекта охрану. «До официального открытия, на которое собрались все первые лица края, стелу круглосуточно охранял наряд ГБР. Машина стояла две недели, не отъезжая. Как только „ленточку перерезали“ — вандалам открыли доступ. За безопасность теперь отвечает только видеокамера», — беспокоятся пермяки. Пермяки «потеряли лежачих полицейских» Визит президента России Владимира Путина в Пермь завершился неделю назад, но последствия горожане обсуждают о сих пор. Жители Мотовилихинского района негодуют, что срезанные перед приездом первого лица лежачие полицейские на улице Ким так и не восстановили. «Их убрали за неделю до приезда Путина. Хорошо — удобство и безопасность президента важны. Но верните теперь лежачих полицейских назад. Они не давали водителям гонять около школ и детских садов, обеспечивали нашу безопасность», — возмущаются пермяки. Связисты спасаются от мародеров как могут В Березниках ни власти, ни полиция не могут справится с мародерами, которые крадут кабели телефонной и интернет-связи, шепчут злые языки. Связисты придумали свой способ, говорят слухачи: «В колодцах на кабель они стали крепить картонки с надписью „Меди нет“. Надеются, что это остановит мародеров, но это помогает не всегда — кабели продолжают срезать». Пермские музеи решили заработать на пенсионерах Повышение цен на входные билеты в музеи Пермского края сильнее всего ударило по пенсионерам и другим льготникам, отмечают наблюдатели. «В филиалы краеведческого музея стандартные билеты подорожали процентов на 50% в среднем, а вот льготные больше чем в два раза. Странная забота о пожилом поколении…», — недоумевают ценители искусства. Жители Соликамска страдают из-за отсутствия транспорта Поговаривают, что администрация Соликамска не выполняет свою работу и никак не контролирует подрядчиков, которые обеспечивают пассажирские перевозки. Людям, которые ждут автобусы по часу, перевозчик отвечает, что автобусы сломаны и поэтому не ездят. В администрации просто разводят руками. Страдают в итоге работники предприятий и школьники, которые не могут попасть на учебу и работу. Перевозчики в Перми экономят топливо и не включают отопление Многие пермяки заметили, что с наступлением холодов отопление включилось далеко не во всех автобусах. Пассажиры маршрута № 64 буквально замерзают, пока едут из Закамска в центр города и обратно. «Ни в одном автобусе этого маршрута не работает отопление. На улице устойчивый минус, а перевозчик не задумывается даже о том, что люди должны ездить в тепле. Подозреваем, что это делается или из глупости, или из желания сэкономить топливо, как это обычно бывает», —негодуют слухачи. Общепит запускает новые тренды В гастросфере поговаривают, что пермские кафе решили подхватить столичный тренд и запустить акцию под названием «Смой пиццу в унитаз». По ее условиям нужно купить пиццу, записать видео, как ее спускают в унитаз, и выложить в социальных сетях. За это заведения обещают дать бесплатно две пиццы. «Этот тренд привезли в Пермь столичные инфобизнесмены. Но судя по количеству видео в социальных сетях, желающих его поддержать не так уж много», — говорят инсайдеры. Риелторы готовятся к краху рынка недвижимости Ходят слухи, что пермские риэлторы активнее стали призывать покупать и продавать квартиры в ближайшее время. Так они пытаются заработать в преддверии кризиса на рынке недвижимости. «Спрос на „вторичку“ уже начал замедляться. Скоро будут брать только хорошие квартиры с очень большим торгом. Условия для покупателей ухудшатся и покупать жилье будет некому», — сообщают инсайдеры. Пермяки готовят петицию против повышения цен на отопление В пермских домовых чатах ходят слухи, что готовится петиция против повышения цен на отопление. Многие готовы ее поддержать. Некоторых горожан даже призывают выйти на митинги. Выльются ли массовые волнения на улицы города, покажет время. Форум «Россия — спортивная держава» создал проблемы для спортсменов Ходят слухи, что спортивным федерациям приходится бороться за объекты для проведения соревнований и тренировок. Дефицит произошел из-за того, что сцену и декорации в манеже СК Сухарева не стали разбирать после форума. Там продолжили проводить культурные и образовательные мероприятия. «До начала декабря манеж в СК им. Сухарева занят под разные неспортивные мероприятия. А спортобъектов, где можно проводить официальные соревнования в городе, не так уж много. Приходится федерациям переносить соревнования и подстраиваться друг под друга, а тренировки проводить на улицах», — говорят слухачи. Сотрудникам пермского МКУ не дали денег на решение проблемы к приезду Путина Злые языки до сих пор ехидничают и обсуждают приклеенный скотчем знак к столбу у пермского СК «Молот». Источник отмечает, что директива о запрете парковки около «Молот» появилась незадолго до приезда президента РФ Владимира Путина в Пермь. Также нужно было срочно поставить знак о запрете парковки, но средств на это не выделили, поэтому сотрудникам МКУ «Содержание объектов благоустройства» пришлось творчески подходить к проблеме. Рабочие нашли знак о запрете парковки и примотали его скотчем к другому знаку. После отъезда Путина знак сняли. Пермский бизнесмен спровоцировал негатив в адрес фонда капремонта По слухам, владелец фирмы «Верхнекампроект» Владимир Миков, фирмы, которая является основным подрядчиком фонда капремонта, угодил в скандальную историю. На своем Porsche Cayenne он подрезал автомобиль Peugeot и устроил ДТП в самом центре Перми, рядом с администрацией города. Но Миков не только не признал свою вину, а вышел из машины и якобы ударил водителя Peugeot, после чего сломал ему одно из боковых зеркал. Говорят, что пострадавший не намерен оставлять это происшествие без последствий и будет обращаться с заявлением в правоохранительные органы. На фоне критики в адрес краевого фонда капремонта, звучащей в последнее время на федеральном уровне, это происшествие вряд ли улучшит имидж организации, полагают инсайдеры Работу пермского радиохолдинга парализовала вспышка COVID-19 Шепчутся, что в одном из пермских радиохолдингов возникли проблемы из-за неожиданной вспышки ОРВИ и СOVID-19. Якобы больше половины сотрудников заразились и ушли на больничный. «По этой причине под угрозой оказалось выполнение рекламных контрактов. А их к концу года стало очень много», — пояснили сплетники. Они добавили, что менеджмент холдинга в срочном порядке принимает меры по исправлению ситуации. «Больным разрешили работать на удаленке. Также уже заходит речь об обязательной вакцинации и ношении масок», — рассказали инсайдеры. Пермский миллиардер завалил суды исками на миллионы рублей Ходят слухи, что владелец холдинга «Сатурн-Р» и миллиардер Александр Репин решил всерьез взяться за поставщиков стройматериалов, нарушивших, по мнению бизнесмена, условия заключенных ранее договоров. Компании холдинга направили в суды более десятка исков о взыскании неустоек. «Репин таким образом преследует две цели. Первая — показать, что в бизнесе с ним лучше не юлить, вторая — поправить финансовое положение», — пояснили сплетники. Они добавили, что речь идет о миллионах рублей. «Конечно, далеко не все иски Александр Анатольевич рассчитывает выиграть. Но суды уже начали вставать на его сторону», — рассказали инсайдеры. … и хочет стать монополистом Говорят, что Александр Репин решил стать монополистом пермского авторынка. Речь якобы идет о тактике его компании «Сатурн-Р-Авто», которая обещает своим клиентам любые иномарки, в том числе ушедших из России брендов. «Большинство автодилеров сейчас делают ставку на машины китайских и отечественных производителей, но только не Репин. Он решил позиционировать себя как единственного в Перми бизнесмена, способного удовлетворить самых требовательных покупателей», — пояснили сплетники. По их словам, фирма Репина готова привезти любую иномарку, используя параллельный импорт. «Бизнесмен намерен хорошо заработать. Конкуренты же считают эту тактику чересчур рискованной», —добавили слухачи. В Новый год Березники рискуют остаться без ледового городка Инсайдеры сообщают, что у властей Березников якобы возникла проблема с поиском подрядчика для строительства главного ледового городка. На конкурс не поступают заявки по причине бросовой цены. «Максимальная сумма, которую планируют выделить на городок, составляет около 1,5 млн рублей. И за эти деньги нужно разработать проект, создать скульптуры с подсветкой, да еще и заниматься их охраной», — пояснили сплетники. Они добавили, что в мэрии Березников подумывают об увеличении финансирования проекта. «Сейчас власти ищут способ изыскать дополнительные средства. Время на это еще есть», — рассказали слухачи. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.