Самые странные и неожиданные дела в пермских судах-2023

Поножовщина из-за политики, гадание и похудение привели пермяков на скамью подсудимых

20 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Суды Пермского края вынесли приговоры преступникам Фото: Илья Московец © URA.RU В уходящем году суды Пермского края вынесли множество приговоров жителям региона. Множество рассмотренных уголовных дел касалось преступлений, совершенных на почве ревности или ненависти, но были и незаурядные события, которые привели пермяков на скамью подсудимых. URA.RU подготовило топ самых необычных судебных разбирательств, которые завершились в 2023 году. Пермяки остались на свободе после сожжения иконы Новость по теме Активисты движения Миши Маваши выпороли пермяка, сжегшего икону. Видео В марте 2023 года по соцсетям распространилось видео, которое сняли неонацисты. В одном из пермских лесов банда подростков разрубила топором икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. После этого школьники подожгли ее. Пермяками сразу заинтересовались сотрудники силовых ведомств. Их личности были установлены, а в полиции возбуждено уголовное дело. Помимо этого, к подросткам пришли сторонники движения Миши Маваши. Они заставили школьников публично принести извинения за свои действия. В октябре суд вынес приговор всем, кто принимал участие в сожжении иконы. Подростки получили по 100 часов обязательных работ. Уголовное преследование за сбор еловых шишек Пермяк оказался на скамье подсудимых за сбор еловых шишек. Для того, чтобы собрать желаемый продукт, мужчина срубил шесть больших елей в ноябре 2022 года. Шишки с этих елей пермяк собрал и продал, а сами деревья оставил на месте вырубки. В полиции мужчину нашли и возбудили уголовное дело, поскольку он не имел права рубить деревья. Судебное разбирательство было завершено летом 2023 года. Мужчине назначили один год обязательных работ и штраф 100 тысяч рублей. Убийство топором и сковородой Весной суд вынес приговор пермяку, который избил свою знакомую руками, ногами, сковородой и топором. После этого мужчина задушил свою жертву. Причиной для убийства стала ссора, которая произошла между ними. После расправы над женщиной, преступник вынес ее тело в подъезд. Тело убитой обнаружили соседи. Суд признал 47-летнего пермяка виновным и отправил в колонию строгого режима на 10 лет. Три года колонии за снятие порчи Пенсионерка лишилась сбережений из-за мошенников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В марте в колонию отправилась лжегадалка из Краснокамска. Женщина вместе с подельницей пришла домой к пенсионерке. Сначала обе притворились врачами, а позже сообщили пожилой женщине, что на ней порча и от нее необходимо избавиться. Для ритуала мошенницы взяли у бабушки 650 тысяч рублей, после этого сделали вид, что завернули деньги в платок и велели убрать в шкаф на три дня. позже пенсионерка развернула платок и обнаружила, что в нем лежат разорванные куски бумаги. Полицейские, к которым обратилась обманутая пермячка, нашли преступниц. Суд отправил лжецелительницу в колонию на три года и два месяца. Нападение с ножом из-за политики В феврале суд вынес приговор пермяку, который с ножом набросился на приятеля из-за политики. В ходе заседания стало известно, что двое жителей Чусового употребляли алкоголь. В процессе застолья между ними произошла ссора на фоне ревности и происходящих политических событий. Тогда преступник схватил нож и пырнул им своего приятеля. Суд оставил нападавшего на свободе, приговорив к условному заключению сроком на три года. Пермячку осудили за желание похудеть Пермячка с подругой заказала запрещенные препараты через интернет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В феврале суд вынес приговор жительнице Пермского края и ее знакомой из Тольятии. Известно, что женщины через интернет заказали из-за границы препараты для похудения. Таможенники выяснили, что в посылке были сильнодействующие вещества, которые запрещены на территории РФ. В результате обеих девушек обвинили в контрабанде. Суд рассмотрел уголовное дело нарушительниц закона и приговорил обеих к пяти годам условного заключения. Также девушки обязаны выплатить по 30 тысяч уголовного штрафа. Жительница Перми отправилась в колонию за кражу сыра Пермячка отправилась в колонию за то, что украла 141 упаковку сыра. Также добычей 30-летней воровки стали колбаса, мясо и масло. Женщина приходила в магазины «Пятерочка», «Монетка», «Доброцен», «Перекресток» и забирала с витрины продукты. Неоднократно воровку ловили на выходе из магазинов. В суде были доказаны 10 эпизодов хищения продуктов. Индустриальный районный суд отправил пермячку в колонию на два года и девять месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В уходящем году суды Пермского края вынесли множество приговоров жителям региона. Множество рассмотренных уголовных дел касалось преступлений, совершенных на почве ревности или ненависти, но были и незаурядные события, которые привели пермяков на скамью подсудимых. URA.RU подготовило топ самых необычных судебных разбирательств, которые завершились в 2023 году. Пермяки остались на свободе после сожжения иконы В марте 2023 года по соцсетям распространилось видео, которое сняли неонацисты. В одном из пермских лесов банда подростков разрубила топором икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. После этого школьники подожгли ее. Пермяками сразу заинтересовались сотрудники силовых ведомств. Их личности были установлены, а в полиции возбуждено уголовное дело. Помимо этого, к подросткам пришли сторонники движения Миши Маваши. Они заставили школьников публично принести извинения за свои действия. В октябре суд вынес приговор всем, кто принимал участие в сожжении иконы. Подростки получили по 100 часов обязательных работ. Уголовное преследование за сбор еловых шишек Пермяк оказался на скамье подсудимых за сбор еловых шишек. Для того, чтобы собрать желаемый продукт, мужчина срубил шесть больших елей в ноябре 2022 года. Шишки с этих елей пермяк собрал и продал, а сами деревья оставил на месте вырубки. В полиции мужчину нашли и возбудили уголовное дело, поскольку он не имел права рубить деревья. Судебное разбирательство было завершено летом 2023 года. Мужчине назначили один год обязательных работ и штраф 100 тысяч рублей. Убийство топором и сковородой Весной суд вынес приговор пермяку, который избил свою знакомую руками, ногами, сковородой и топором. После этого мужчина задушил свою жертву. Причиной для убийства стала ссора, которая произошла между ними. После расправы над женщиной, преступник вынес ее тело в подъезд. Тело убитой обнаружили соседи. Суд признал 47-летнего пермяка виновным и отправил в колонию строгого режима на 10 лет. Три года колонии за снятие порчи В марте в колонию отправилась лжегадалка из Краснокамска. Женщина вместе с подельницей пришла домой к пенсионерке. Сначала обе притворились врачами, а позже сообщили пожилой женщине, что на ней порча и от нее необходимо избавиться. Для ритуала мошенницы взяли у бабушки 650 тысяч рублей, после этого сделали вид, что завернули деньги в платок и велели убрать в шкаф на три дня. позже пенсионерка развернула платок и обнаружила, что в нем лежат разорванные куски бумаги. Полицейские, к которым обратилась обманутая пермячка, нашли преступниц. Суд отправил лжецелительницу в колонию на три года и два месяца. Нападение с ножом из-за политики В феврале суд вынес приговор пермяку, который с ножом набросился на приятеля из-за политики. В ходе заседания стало известно, что двое жителей Чусового употребляли алкоголь. В процессе застолья между ними произошла ссора на фоне ревности и происходящих политических событий. Тогда преступник схватил нож и пырнул им своего приятеля. Суд оставил нападавшего на свободе, приговорив к условному заключению сроком на три года. Пермячку осудили за желание похудеть В феврале суд вынес приговор жительнице Пермского края и ее знакомой из Тольятии. Известно, что женщины через интернет заказали из-за границы препараты для похудения. Таможенники выяснили, что в посылке были сильнодействующие вещества, которые запрещены на территории РФ. В результате обеих девушек обвинили в контрабанде. Суд рассмотрел уголовное дело нарушительниц закона и приговорил обеих к пяти годам условного заключения. Также девушки обязаны выплатить по 30 тысяч уголовного штрафа. Жительница Перми отправилась в колонию за кражу сыра Пермячка отправилась в колонию за то, что украла 141 упаковку сыра. Также добычей 30-летней воровки стали колбаса, мясо и масло. Женщина приходила в магазины «Пятерочка», «Монетка», «Доброцен», «Перекресток» и забирала с витрины продукты. Неоднократно воровку ловили на выходе из магазинов. В суде были доказаны 10 эпизодов хищения продуктов. Индустриальный районный суд отправил пермячку в колонию на два года и девять месяцев.