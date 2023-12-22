Новогодние елки вызвали протесты в Пермском крае. Фоторепортаж

Города на Новый год украшают по-разному Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В преддверии Нового года города Пермского края преображаются. Основной символ — елку — власти устанавливают на главных площадях. Но не всегда реальность совпадает с ожиданиями жителей. Минимум в двух городах после протестов ель пришлось заменить.

Чердынь

В Чердыни главная елка вызвал бурю негодования у горожан. «Убогая», «позор», «потрепанная», «ужас» — это только самые цензурные эпитеты, которыми наполнили люди соцсети. Пришлось главе округа Анне Батаговой извиняться и исправлять ситуацию. «Дорогие земляки! Елка убогая! Согласна. Поэтому все работы приостановлены. Все будет исправлено», — написала она в соцсети «ВКонтакте». Официальный аккаунт мэрии подтвердил: «Новая елка будет установлена до конца рабочей недели. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию».

Жители Чердыни удивились, как можно было выбрать именно такую елку в городе, окруженном тайгой «Подслушано Чердынь» в ВК https://vk.com/cherdyyyn

Новая елка удовлетворила всех «Чердынь. Фото-вояж» в ВК https://vk.com/cherdyn.photo.voyage

Горнозаводск

Не справились с первого раза и власти Горнозаводска. Ель на главной площади не продержалась и суток. «Побитый жизнью веник», — так описали ее горожане. Ветки на дереве, как выяснилось, обломали при перевозке. Поэтому срочно пришлось его заменить.

Все ветви с одной стороны обломались при перевозке, но ель установили в центре города «Горнозаводск | Главные новости» в ВК https://vk.com/novostigornaz

Новое дерево оказалось более симметричным «Горнозаводск | Главные новости» в ВК https://vk.com/novostigornaz

Александровск

Еще одну поломанную ель поставили на территории Александровского округа. Стоит она, конечно, не на центральной площади, но и местные дворы явно не красит, отмечают пользователи соцсетей.

Возможно, яркие гирлянды и ночь спасут эту красавицу «Александровск-Яйва | LIFE» в ВК https://vk.com/public200382332

Березники

Пожалуй, откровенно плохих елок пользователи соцсетей больше не показали. Но есть интересные. Так в Березниках установили елку-башню. Правда, из ее окон принцесса не выглядывает.

У елки-башни уже проводят предновогодние мероприятия Дума Березников в ВК https://vk.com/berduma

Пермь и Краснокамск

В Перми все новогодние ели искусственные. Но не все согласны остановиться на безвкусном зеленом конусе, назвав его главным символом нового года. Поэтому появляются, например, красные елочки. А в Краснокамске для благотворительной акции елку создали по уникальным чертежам.

Красные елочки украшают вход в ресторан в центре Перми Данил Постаногов

Необычная елка в краснокамской компании «Кама». На ее ветвях висят желания детей, которые политики и бизнесмены обещают исполнить в рамках благотворительной акции. Дмитрий Чеплыгин в ВК https://vk.com/deputatchepligin