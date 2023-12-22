Новогодние елки вызвали протесты в Пермском крае. Фоторепортаж

В преддверии Нового года города Пермского края преображаются. Основной символ — елку — власти устанавливают на главных площадях. Но не всегда реальность совпадает с ожиданиями жителей. Минимум в двух городах после протестов ель пришлось заменить.
Чердынь
В Чердыни главная елка вызвал бурю негодования у горожан. «Убогая», «позор», «потрепанная», «ужас» — это только самые цензурные эпитеты, которыми наполнили люди соцсети. Пришлось главе округа Анне Батаговой извиняться и исправлять ситуацию. «Дорогие земляки! Елка убогая! Согласна. Поэтому все работы приостановлены. Все будет исправлено», — написала она в соцсети «ВКонтакте». Официальный аккаунт мэрии подтвердил: «Новая елка будет установлена до конца рабочей недели. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию».
Жители Чердыни удивились, как можно было выбрать именно такую елку в городе, окруженном тайгой
«Подслушано Чердынь» в ВК https://vk.com/cherdyyyn
Новая елка удовлетворила всех
«Чердынь. Фото-вояж» в ВК https://vk.com/cherdyn.photo.voyage
Горнозаводск
Не справились с первого раза и власти Горнозаводска. Ель на главной площади не продержалась и суток. «Побитый жизнью веник», — так описали ее горожане. Ветки на дереве, как выяснилось, обломали при перевозке. Поэтому срочно пришлось его заменить.
Все ветви с одной стороны обломались при перевозке, но ель установили в центре города
«Горнозаводск | Главные новости» в ВК https://vk.com/novostigornaz
Новое дерево оказалось более симметричным
«Горнозаводск | Главные новости» в ВК https://vk.com/novostigornaz
Александровск
Еще одну поломанную ель поставили на территории Александровского округа. Стоит она, конечно, не на центральной площади, но и местные дворы явно не красит, отмечают пользователи соцсетей.
Возможно, яркие гирлянды и ночь спасут эту красавицу
«Александровск-Яйва | LIFE» в ВК https://vk.com/public200382332
Березники
Пожалуй, откровенно плохих елок пользователи соцсетей больше не показали. Но есть интересные. Так в Березниках установили елку-башню. Правда, из ее окон принцесса не выглядывает.
У елки-башни уже проводят предновогодние мероприятия
Дума Березников в ВК https://vk.com/berduma
Пермь и Краснокамск
В Перми все новогодние ели искусственные. Но не все согласны остановиться на безвкусном зеленом конусе, назвав его главным символом нового года. Поэтому появляются, например, красные елочки. А в Краснокамске для благотворительной акции елку создали по уникальным чертежам.
Красные елочки украшают вход в ресторан в центре Перми
Данил Постаногов
Необычная елка в краснокамской компании «Кама». На ее ветвях висят желания детей, которые политики и бизнесмены обещают исполнить в рамках благотворительной акции.
Дмитрий Чеплыгин в ВК https://vk.com/deputatchepligin
В преддверии Нового года города Пермского края преображаются. Основной символ — елку — власти устанавливают на главных площадях. Но не всегда реальность совпадает с ожиданиями жителей. Минимум в двух городах после протестов ель пришлось заменить. Чердынь В Чердыни главная елка вызвал бурю негодования у горожан. «Убогая», «позор», «потрепанная», «ужас» — это только самые цензурные эпитеты, которыми наполнили люди соцсети. Пришлось главе округа Анне Батаговой извиняться и исправлять ситуацию. «Дорогие земляки! Елка убогая! Согласна. Поэтому все работы приостановлены. Все будет исправлено», — написала она в соцсети «ВКонтакте». Официальный аккаунт мэрии подтвердил: «Новая елка будет установлена до конца рабочей недели. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию». Горнозаводск Не справились с первого раза и власти Горнозаводска. Ель на главной площади не продержалась и суток. «Побитый жизнью веник», — так описали ее горожане. Ветки на дереве, как выяснилось, обломали при перевозке. Поэтому срочно пришлось его заменить. Александровск Еще одну поломанную ель поставили на территории Александровского округа. Стоит она, конечно, не на центральной площади, но и местные дворы явно не красит, отмечают пользователи соцсетей. Березники Пожалуй, откровенно плохих елок пользователи соцсетей больше не показали. Но есть интересные. Так в Березниках установили елку-башню. Правда, из ее окон принцесса не выглядывает. Пермь и Краснокамск В Перми все новогодние ели искусственные. Но не все согласны остановиться на безвкусном зеленом конусе, назвав его главным символом нового года. Поэтому появляются, например, красные елочки. А в Краснокамске для благотворительной акции елку создали по уникальным чертежам.