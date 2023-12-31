Как правильно после застолья сходить в баню и не навредить себе

Полезные советы опытных пармастеров и травника

01 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Избегайте высоких температур: для расслабления в парной достаточно 60 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В период продолжительных праздничных выходных нагрузка на организм возрастает. Поход в баню — прекрасный повод, чтобы расслабиться и восстановить его. Но как правильно это сделать? Опытные пермские пармастера и травник рассказали URA.RU о том, как ходить в баню, чтобы она принесла максимум пользы организму. Пармастер с четырехлетним опытом Валерия Буяновер советует отказаться перед посещением бани от «тяжелой» пищи: мяса и жареного, заменив ее легкоусваиваемой, к примеру, съесть кашу или творог. При этом следует обязательно очистить организм, сходив в туалет. Следите за температурой в парной Фото: Денис Моргунов © URA.RU «В парной должно быть не жарко: оптимальная температура — 50—60 градусов. Организм быстро „привыкнет“ к такой температуре и начнет отдавать все лишнее. Токсины, которые накопились за праздники, будут выходить из организма. Используйте соль. Можно использовать как морскую, так и обычную крупного помола. Она помогает „вытягивать“ из организма вредные вещества. Нанесите соль по всему телу и отдохните в ней около пяти минут. Можно в ней погреться в парной. Не забудьте взять с собой банную шапку, чтобы организм не перегревался», — советует Буяновер. Использовать соль в бане рекомендует и Дмитрий Шмаков. Пармастер с семилетним опытом советует метод «выкатывания» солью. «Соль прекрасно абсорбирует все вредные вещества. Обязательно — обильное питье. Я рекомендую „потоотделяющий“ чай с малиной, клюквой, брусникой», — пояснил Дмитрий. Расслабляющий травяной чай позволит настроить организм на посещение бани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особый акцент на употреблении травяного чая делает травник Мишель Абдулов. Перед посещением бани он советует выпить «расслабляющие» чаи. Самые простые — мята, мелисса, душица, манжетка, календула. Они расслабляют мускулатуру кишечника и помогают вывести желчь из организма. Откажитесь от жирной еды, кофе, алкоголя и сладкого. «Кофе задерживает влагу в организме. Лимфа — это поддержка кровеносной системы. Ей нужно выгонять все токсины и шлаки, накопленные в период праздника. Как раз с этим ей помогают справиться травяные чаи», — объяснил Абдулов. По возможности, откажитесь от аромамасел, которые продаются в магазинах и аптеках, советует травник. Как правило, в них добавляют химические вещества, которые во время посещения бани впитывает кожа все. Лучше заварить травы, которые тонизируют (тархун, родиола розовая, фенхель, полынь) и расслабляют (мята, шалфей, душица) организм. Аромамасла из магазинов заменит отвар из трав Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Можно взять сухой крапивы или чистотел, добавить немного пихты. Залейте их кипятком, дайте настояться 10 минут и отвар для поливания камней в парилке готов. Крапива хорошо разогревает кожу, чистотел начинает впитываться в организм и помогает лимфе выводить шлаки и токсины», — добавляет Мишель. Полезные советы от пармастеров и травника: В бане лучше лежать, а не сидеть. Когда человек ложится на полок, он находится в одной температурной зоне. Лягте на полок и чуть приподнимите ноги — это улучшит кровообращение;

Не нагревайте сильно парную: оптимальный жар для восстановления организма: 50-70 градусов. Баня, это, в первую очередь, разгонка лимфы. А лимфоузлы не любят холода и сильного жара. Используйте лимфодренаж в определенных зонах;

Обязательный атрибут — веник. Им мы «выметаем» из организма все вредные вещества. Попробуйте можжевеловый веник. Легкие похлестывания и прокатывающие движения разгонят лимфу;

Контрастный душ стимулирует потоотделение, но подходит для тех, кто практикует его постоянно. Не рекомендуются сильные перепады температур. При температуре 50 градусов в бане, температура воды должна быть не меньше 20 градусов;

Во время отдыха в бане ноги необходимо держать в тепле;

Проводите в бане 2,5-3 часа. Этого времени хватит, чтобы спокойно «поймать» атмосферу релакса, расслабления;

Не злоупотребляйте баней. Поход раз в неделю — оптимальный вариант. При частом посещении бани возрастает нагрузка на организм. Вместе с потом могут выходить не только вредные вещества, но и нужные нашему организму минералы;

После бани можно съесть ягодный коктейль. Заранее размороженные ягоды (ежевика, черника, смородина, облепиха, малина) полейте сверху медом и пейте с чаем. Это настоящая витаминная «бомба» для организма, которая стимулирует ваш иммунитет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В период продолжительных праздничных выходных нагрузка на организм возрастает. Поход в баню — прекрасный повод, чтобы расслабиться и восстановить его. Но как правильно это сделать? Опытные пермские пармастера и травник рассказали URA.RU о том, как ходить в баню, чтобы она принесла максимум пользы организму. Пармастер с четырехлетним опытом Валерия Буяновер советует отказаться перед посещением бани от «тяжелой» пищи: мяса и жареного, заменив ее легкоусваиваемой, к примеру, съесть кашу или творог. При этом следует обязательно очистить организм, сходив в туалет. «В парной должно быть не жарко: оптимальная температура — 50—60 градусов. Организм быстро „привыкнет“ к такой температуре и начнет отдавать все лишнее. Токсины, которые накопились за праздники, будут выходить из организма. Используйте соль. Можно использовать как морскую, так и обычную крупного помола. Она помогает „вытягивать“ из организма вредные вещества. Нанесите соль по всему телу и отдохните в ней около пяти минут. Можно в ней погреться в парной. Не забудьте взять с собой банную шапку, чтобы организм не перегревался», — советует Буяновер. Использовать соль в бане рекомендует и Дмитрий Шмаков. Пармастер с семилетним опытом советует метод «выкатывания» солью. «Соль прекрасно абсорбирует все вредные вещества. Обязательно — обильное питье. Я рекомендую „потоотделяющий“ чай с малиной, клюквой, брусникой», — пояснил Дмитрий. Особый акцент на употреблении травяного чая делает травник Мишель Абдулов. Перед посещением бани он советует выпить «расслабляющие» чаи. Самые простые — мята, мелисса, душица, манжетка, календула. Они расслабляют мускулатуру кишечника и помогают вывести желчь из организма. Откажитесь от жирной еды, кофе, алкоголя и сладкого. «Кофе задерживает влагу в организме. Лимфа — это поддержка кровеносной системы. Ей нужно выгонять все токсины и шлаки, накопленные в период праздника. Как раз с этим ей помогают справиться травяные чаи», — объяснил Абдулов. По возможности, откажитесь от аромамасел, которые продаются в магазинах и аптеках, советует травник. Как правило, в них добавляют химические вещества, которые во время посещения бани впитывает кожа все. Лучше заварить травы, которые тонизируют (тархун, родиола розовая, фенхель, полынь) и расслабляют (мята, шалфей, душица) организм. «Можно взять сухой крапивы или чистотел, добавить немного пихты. Залейте их кипятком, дайте настояться 10 минут и отвар для поливания камней в парилке готов. Крапива хорошо разогревает кожу, чистотел начинает впитываться в организм и помогает лимфе выводить шлаки и токсины», — добавляет Мишель. Полезные советы от пармастеров и травника: