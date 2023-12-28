10 громких убийств и приговоров Свердловской области в 2023 году

Леденящие кровь преступления, совершенные детьми, матерями и не только — в подборке URA.RU

29 декабря 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

В уходящем 2023 году в Свердловской области произошло много изощренных преступлений, которые прогремели за пределами региона. Леденящие душу убийства, изуверские пытки, загадочные смерти и суровые приговоры — URA.RU подготовило подборку самых ярких из них. История шестилетнего Далера Бобиева случилась в июне и вышла за пределы Свердловской области. Загадочное исчезновение приемного мальчика, а потом страшная весть о его гибели взволновала всю Россию. О пропаже ребенка заявила опекун Вероника Наумова. Тело мальчика нашли через три дня — оно лежало в сумке в овощной яме в гараже. Выяснилось, что Далер умер за полгода до начала поисков. Все это время его приемная мама Наумова демонстрировала, как переживает за малыша. Тем не менее, быстро вскрылась ее причастность к смерти мальчика. Один из бывших воспитанников Наумовой неоднократно заявлял, что женщина издевалась над Далером. Всего у Наумовой пять детей, сейчас они живут с бабушкой. Она сама находится под стражей, и регулярно пытается выйти на свободу. Суд пока не решил ее судьбу. Аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджеласси был убит в одном из екатеринбургских ресторанов «Бургер Кинг». Подозреваемым стал 23-летний Данил Фомин. Он заявил, что расправился со студентом, заступаясь за девушку. Позже выяснилось, что жестокое убийство темнокожего парня произошло на глазах двух сотрудников ДПС. Они наблюдали за дракой из своей служебной машины и не попытались вмешаться. Полицейских уволили из МВД, против них возбуждено уголовное дело. Фомин сейчас находится в СИЗО. В квартире на Новгородцевой нашли тела пожилой пары. У стариков украли несколько миллионов рублей. Участковый — майор Рудольф Габтрахманов — был одним из первых, кто приезжал на осмотр квартиры. После этого его тело обнаружили в другом доме. Звучала версия о суициде. По неофициальной версии, Габтрахманов знал, что у стариков есть большая сумма. Якобы, он пытался подменить настоящие деньги на фальшивые, но пенсионеры поймали его с поличным. Из-за этого, вероятно, участковый и решился на двойное убийство, а потом свел счеты с жизнью. При этом родные Габтрахманова не верят, что он мог убить себя и предполагают убийство. Также, по другой из версий, силовик мог украсть деньги из-за долгов в казино. Официальных итогов расследования пока нет. В Екатеринбурге 16-летний подросток зарезал 14-летнюю подругу, приревновав ее к старшему брату. Затем он хладнокровно расправился с ее мамой и украл банковскую карту. О случившемся юноша рассказал другу, с которым пошел гулять в тот же день. Знакомый не растерялся, позвонил брату подростка, сообщил о ЧП, а тот рассказал все силовикам. Свою вину юноша отрицать не стал. По мнению следователей, основной мотив преступления — корысть. Железнодорожный районный суд отправил подростка в СИЗО. В Каменске-Уральском обнаружили тело 16-летней Даны Ильиных без следов насильственной смерти. Она возвращалась домой поздним вечером с вокзала. Перед смертью девушка оставила в соцсетях странное сообщение — просила не насиловать ее и не убивать. Главным подозреваемым стал 35-летний велосипедист Эдуард Голиков, который преследовал незнакомку. Поначалу мужчина уверял, что хотел познакомиться с Даной. Затем выяснилось, что Голиков украл уже у мертвой девушки телефон, который позже закопал, испугавшись ответственности. Сейчас он находится в СИЗО и является обвиняемым в убийстве. Экспертиза показала, что в крови Даны был кофеин. Это означает, что она не употребляла наркотики, лекарства или спиртное. В районе Сортировки нашли тело 37-летней женщины. Перед суицидом она убила двоих детей — восьми и пяти лет. Одного ребенка мать задушила, второго — утопила, а потом ушла на другой адрес и свела счеты с жизнью. Местоположение трупов женщина указала в предсмертной записке. Оказалось, что женщина состояла на учете в психдиспансере. По одной из версий, она убила детей в приступе шизофрении. Этот случай оказался похож на другой, который случился в Екатеринбурге в 2022 году. Тогда мать убила двоих детей опять же на фоне психического обострения. Этот случай, к счастью, не закончился смертью, но запомнится своей изощренной жестокостью. Екатеринбуржец Олег Щеголихин затащил сожительницу в гараж, где несколько часов издевался над ней. Он избивал женщину, обливал ее бензином и поджигал. В конце он прибил ступни жертвы к доске и повез ее в лес, чтобы, как считает следствие, убить. Пострадавшей пришлось устроить ДТП, чтобы спасти свою жизнь. Попав в аварию, Щеголихин скрылся. Его жертву спасла полиция. При задержании свой поступок мужчина оправдал тем, что был обманут гражданской женой. Якобы она сказала ему, что отвезет маму в больницу, а сама сутки выпивала спиртное. Изверга отправили в СИЗО. Слесаря Михаила Незнамова из Каменска-Уральского в начале октября отправили в колонию на 17 лет за убийство пятерых женщин. Преступления он совершал в период с 2000 по 2005 годы. Незнамов знакомился с жертвами на улицах, а затем отводил в безлюдные места, где насиловал и убивал. С одной из них он расправился, потому что она называла его импотентом. Общественность возмутило, что Незнамов получил всего 17 лет за столь тяжкие преступления. Адвокат Георгий Краснов пояснял URA.RU, что срок такой — из-за сотрудничества маньяка со следствием и истечением 15 лет с момента совершения убийств. Пожилого тренера по настольному теннису из Екатеринбурга Николая Ражева приговорили к двум годам колонии за педофилию. По версии следствия, мужчина домогался одной из воспитанниц в 2021 году. Защита Ражева считает обвинение голословным и построенным лишь на словах ребенка. Друзья и коллеги тренера даже записали обращение к президенту Путину. Сам сужденный вину отрицает. Он заявил, что школьница его оговорила из мести: в тот день он прогнал ее с занятия. Сейчас осужденный находится в больнице при СИЗО, его готовят к этапированию. 19 декабря тренеру исполнилось 86 лет. Пожизненное за резню возле вуза Руслан Закиров получил пожизненное лишение свободы за убийство мужчины в парке Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Инцидент произошел еще летом 2022 года. Пьяный Закиров украл удочку у рыбака. Это заметил другой мужчина, который стал преследовать грабителя. Тогда рецидивист напал на него с ножом и ограбил. Врачи смогли спасти очевидца. В свою очередь, эту драку заметил другой екатеринбуржец. Закиров его убил, чтобы тот не успел сообщить информацию в полицию. В тот же вечер преступник напал на 21-летнюю студентку, у которой пытался украсть сумочку. Жертве удалось сбежать.