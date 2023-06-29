Бывший воспитанник Наумовой: опекун погибшего Далера Бобиева заставляла его есть фекалии на камеру

30 июня 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Приемная мать погибшего мальчика задержана Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика В Екатеринбурге опекун Вероника Наумова погибшего шестилетнего Далера Бобиева заставляла его есть фекалии и записывала это на камеру. Об этом рассказал бывший воспитанник женщины Даниил. «В подвал спускала голого. Кипятком из лейки поливала, электрошокером била. Она всем говорила, что якобы Далера его воображаемый друг Костя заставлял руки класть на обогреватель. На самом деле это она ему руки клала и так держала. Также она заставляла его есть фекалии на запись», — пишет Е1 со ссылкой на бывшего воспитанника Вероники Наумовой. По словам Даниила, Далер слушался Наумову из-за сильного страха, остальные дети тоже боялись опекуна. «Что она говорила, то он и делал», — добавил парень. Утром 29 июня тело Далера Бобиева было обнаружено в гараже, который принадлежит семье опекуна. После чего приемная мать мальчика призналась в своем преступлении. Вся информация о деле шестилетнего Далера — в материале URA.RU.

В Екатеринбурге опекун Вероника Наумова погибшего шестилетнего Далера Бобиева заставляла его есть фекалии и записывала это на камеру. Об этом рассказал бывший воспитанник женщины Даниил. «В подвал спускала голого. Кипятком из лейки поливала, электрошокером била. Она всем говорила, что якобы Далера его воображаемый друг Костя заставлял руки класть на обогреватель. На самом деле это она ему руки клала и так держала. Также она заставляла его есть фекалии на запись», — пишет Е1 со ссылкой на бывшего воспитанника Вероники Наумовой. По словам Даниила, Далер слушался Наумову из-за сильного страха, остальные дети тоже боялись опекуна. «Что она говорила, то он и делал», — добавил парень. Утром 29 июня тело Далера Бобиева было обнаружено в гараже, который принадлежит семье опекуна. После чего приемная мать мальчика призналась в своем преступлении. Вся информация о деле шестилетнего Далера — в материале URA.RU.