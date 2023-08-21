Подозреваемый в убийстве темнокожего студента УрФУ признал вину

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Подозреваемый в убийстве студента признал свою вину
Подозреваемый в убийстве студента признал свою вину Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Подозреваемый в убийстве студента из Габона 23-летний Данил Фомин из Артемовского (Свердловская область) признал свою вину. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала суда, где Фомину изберут меру пресечения.

«Фомин признал свою вину», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Оглашение меры пресечения запланировано на 16:40.

В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Погибшему было 32 года. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний молодой человек из Артемовского. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.

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Подозреваемый в убийстве студента из Габона 23-летний Данил Фомин из Артемовского (Свердловская область) признал свою вину. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала суда, где Фомину изберут меру пресечения. «Фомин признал свою вину», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Оглашение меры пресечения запланировано на 16:40. В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Погибшему было 32 года. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний молодой человек из Артемовского. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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