Легенду Уралмаша хоронили все — от авторитетов до силовиков

«Сан Саныч был воином света и умер на боевом посту». Фото

31 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Проститься с Александром Козловым пришли полтысячи человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тренер легендарной екатеринбургской школы самбо «Уралмаш» Александр Козлов умер на 82-м году жизни. На прощание с ним в спортивный клуб «Родина», основанный одним из его учеников, пришли около 500 человек — родственники, друзья, коллеги, бывшие и, вероятно, действующие силовики, чиновники и депутаты, екатеринбуржцы с авторитетным прошлым и настоящим. Похороны Козлова, известного на всю Россию, посетили и корреспонденты URA.RU. Церемония началась в десять часов в здании «Родины». Этот клуб основал ученик Козлова, мастер спорта СССР и победитель Кубка мира Николай Зуев, которого не стало в 2022-м. Товарищ Козлова, рассказывая о нем журналисту, эмоционально отметил: «Ходили легенды, что самбисты Александра Александровича были связаны с организованной преступной группировкой „Уралмаш“. Но я в это не верю. Он воспитывал порядочных людей». Где-то неподалеку находились бизнесмены с интереснейшей биографией Сергей Воробьев и Сергей Данилик. Другой приятель тренера сказал, что Козлов в свое время спас многих парней от негативного влияния улиц. Сергей Данилик (по центру) у гроба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Помню, Саныч семерых в ментовку привел. На него пацаны вечером в подворотне напали, ограбить хотели его, так он их всех повязал», — вспомнил еще один друг Козлова. В толпе также удалось разглядеть депутатов гордумы Алексея Мещерякова и Игоря Володина (бывший сотрудник угрозыска, помнит, как Козлов проверял у своих подопечных даже школьные дневники), бывшего замгубернатора Сергея Зырянова, главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко (полковник МВД в отставке), замминистра спорта Андрей Зяблицев, начальник управления спорта мэрии Екатеринбурга, чемпионка мира по гандболу Людмила Фитина и президент федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. Сергей Воробьев (по центру) был замечен в компании Шухрата Махмудова — топ-менеджера УГМК, президента областной федерации самбо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К церемонии спортзал разделили на две части черной шторой. На одной половине стояли гроб, стулья и лавочки, другую часть заставили столами для поминального обеда. Церемониймейстер зачитал биографию Козлова: «Он окончил 103-ю школу на Уралмаше. После пошел в колледж, где стал заниматься самбо. Затем возглавил уралмашевскую секцию самбо при заводе. Она под его руководством переросла в знаменитую на всю Россию школу „Уралмаш“. Александр Александрович, получив высшее образование, стал тренером сборной команды СССР. Он готовил ребят к чемпионатам мира и Европы, воспитал более 250 мастеров спорта». Затем слово перехватили пришедшие. Первый из друзей тренера, подойдя к микрофону, не справился с эмоциями и попросил воды. «Кто такой для меня Сан Саныч? Он — воин света. Он умер на боевом посту. Он до последнего дня занимался своим делом — готовил мастеров, которые продолжают его святое дело. Саныч был спартанцем, он работал на благо России. Его воспитанники защищали честь страны, были в Чечне и Афганистане. Он для меня останется кумиром навсегда», — сказал товарищ. Махмудов назвал Козлова «великим учителем, мастером» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мы прощаемся с эпохой самбо, не только Уралмаша, а всей России. Еще в пятницу (26 января — прим. URA.RU) он был на ковре, тренировался. Он был настоящим мужиком. Мы будем всегда помнить Сан Саныча. Мы твои соратники, царство тебе небесное», — закончил еще один друг. Также звучали призывы организовать турнир в честь Козлова. Последним, выждав паузу, вышел сын: «Трудно говорить. Хочу сказать спасибо всем, кто пришел. Вы составляли лучшую часть его жизни. Он вам тоже говорит „спасибо“. Спасибо маме, что она столько лет с ним провела». В зал колонной завели спортсменов «Родины». Некоторые плакали. Товарищи Козлова, отвечая на вопрос о причине смерти, были едины — сердечный приступ. «Я еще 26 января созванивался с его супругой. Она говорила, что все хорошо у Саныча. Возможно, были проблемы с давлением», — думает один из них. «С сердцем что-то случилось. Какие годы-то, вот, видимо, и не выдержало», — добавил другой. А третий собеседник сказал, что Козлов умер дома. Уже на Северном кладбище один из родственников, переговариваясь с приятелями, сказал: «Слава богу, что это не в машине случилось». Родственники от общения с корреспондентом отказались. В зале был нескончаемый поток людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Похоронили Козлова рядом с могилами Зуева и другого ученика — Александра Федорова. Он — заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, Европы и заслуженный тренер. Во время погребения похоронщики едва не уронили гроб. Им на помощь кинулись мужчины из толпы. В это время другие парни подносили венки к могиле. А коллега Козлова получал знакомую молодежь: «Что ты видишь? Этого Киркорова своего? И чему он тебя может научить? Силу духа продолжайте развивать». Спортсмены молча кивнули. Пора было возвращаться на в «Родину» на поминальный обед. Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роман Кравченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Игорь Володин (слева) прибыл с небольшим опозданием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сидячих мест, конечно, не хватило Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многие не могли сдержать слез Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вероятно, родственники тренера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Похоронили Козлова на Северном кладбище в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гроб чуть не уронили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На кладбище из клуба приехали не все… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …но все равно людей было очень много Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На кладбище коллеги Козлова впервые за несколько лет встретились со своими бывшими подопечными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тренер легендарной екатеринбургской школы самбо «Уралмаш» Александр Козлов умер на 82-м году жизни. На прощание с ним в спортивный клуб «Родина», основанный одним из его учеников, пришли около 500 человек — родственники, друзья, коллеги, бывшие и, вероятно, действующие силовики, чиновники и депутаты, екатеринбуржцы с авторитетным прошлым и настоящим. Похороны Козлова, известного на всю Россию, посетили и корреспонденты URA.RU. Церемония началась в десять часов в здании «Родины». Этот клуб основал ученик Козлова, мастер спорта СССР и победитель Кубка мира Николай Зуев, которого не стало в 2022-м. Товарищ Козлова, рассказывая о нем журналисту, эмоционально отметил: «Ходили легенды, что самбисты Александра Александровича были связаны с организованной преступной группировкой „Уралмаш“. Но я в это не верю. Он воспитывал порядочных людей». Где-то неподалеку находились бизнесмены с интереснейшей биографией Сергей Воробьев и Сергей Данилик. Другой приятель тренера сказал, что Козлов в свое время спас многих парней от негативного влияния улиц. «Помню, Саныч семерых в ментовку привел. На него пацаны вечером в подворотне напали, ограбить хотели его, так он их всех повязал», — вспомнил еще один друг Козлова. В толпе также удалось разглядеть депутатов гордумы Алексея Мещерякова и Игоря Володина (бывший сотрудник угрозыска, помнит, как Козлов проверял у своих подопечных даже школьные дневники), бывшего замгубернатора Сергея Зырянова, главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко (полковник МВД в отставке), замминистра спорта Андрей Зяблицев, начальник управления спорта мэрии Екатеринбурга, чемпионка мира по гандболу Людмила Фитина и президент федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. К церемонии спортзал разделили на две части черной шторой. На одной половине стояли гроб, стулья и лавочки, другую часть заставили столами для поминального обеда. Церемониймейстер зачитал биографию Козлова: «Он окончил 103-ю школу на Уралмаше. После пошел в колледж, где стал заниматься самбо. Затем возглавил уралмашевскую секцию самбо при заводе. Она под его руководством переросла в знаменитую на всю Россию школу „Уралмаш“. Александр Александрович, получив высшее образование, стал тренером сборной команды СССР. Он готовил ребят к чемпионатам мира и Европы, воспитал более 250 мастеров спорта». Затем слово перехватили пришедшие. Первый из друзей тренера, подойдя к микрофону, не справился с эмоциями и попросил воды. «Кто такой для меня Сан Саныч? Он — воин света. Он умер на боевом посту. Он до последнего дня занимался своим делом — готовил мастеров, которые продолжают его святое дело. Саныч был спартанцем, он работал на благо России. Его воспитанники защищали честь страны, были в Чечне и Афганистане. Он для меня останется кумиром навсегда», — сказал товарищ. «Мы прощаемся с эпохой самбо, не только Уралмаша, а всей России. Еще в пятницу (26 января — прим. URA.RU) он был на ковре, тренировался. Он был настоящим мужиком. Мы будем всегда помнить Сан Саныча. Мы твои соратники, царство тебе небесное», — закончил еще один друг. Также звучали призывы организовать турнир в честь Козлова. Последним, выждав паузу, вышел сын: «Трудно говорить. Хочу сказать спасибо всем, кто пришел. Вы составляли лучшую часть его жизни. Он вам тоже говорит „спасибо“. Спасибо маме, что она столько лет с ним провела». В зал колонной завели спортсменов «Родины». Некоторые плакали. Товарищи Козлова, отвечая на вопрос о причине смерти, были едины — сердечный приступ. «Я еще 26 января созванивался с его супругой. Она говорила, что все хорошо у Саныча. Возможно, были проблемы с давлением», — думает один из них. «С сердцем что-то случилось. Какие годы-то, вот, видимо, и не выдержало», — добавил другой. А третий собеседник сказал, что Козлов умер дома. Уже на Северном кладбище один из родственников, переговариваясь с приятелями, сказал: «Слава богу, что это не в машине случилось». Родственники от общения с корреспондентом отказались. Похоронили Козлова рядом с могилами Зуева и другого ученика — Александра Федорова. Он — заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, Европы и заслуженный тренер. Во время погребения похоронщики едва не уронили гроб. Им на помощь кинулись мужчины из толпы. В это время другие парни подносили венки к могиле. А коллега Козлова получал знакомую молодежь: «Что ты видишь? Этого Киркорова своего? И чему он тебя может научить? Силу духа продолжайте развивать». Спортсмены молча кивнули. Пора было возвращаться на в «Родину» на поминальный обед.