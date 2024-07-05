Глава Оренбуржья Паслер просчитался, уволив скандального мэра

Отставка главы Орска не улучшит позиции «Единой России» в Оренбуржье перед выборами

05 июля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Ход Паслера не поднимет его рейтинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU Увольнение мэра Орска — самого протестного города Оренбургской области — не принесет губернатору Денису Паслеру (избирается на новый срок от ЕР в сентябре) политических очков. Кураторы местных выборов допустили ряд ошибок, которые негативно отразятся на и так непростой кампании. Почему «жертва» в лице отправленного в отставку главы Орска Василия Козупицы была напрасной? — читайте в материале URA.RU. Сегодня, 5 июля, оренбургский губернатор Паслер отправил в отставку главу Орска Козупицу. Увольнение непопулярных мэров в период выборов — федеральная тенденция. В погоне за собственным рейтингом на этот шаг уже пошли губернаторы Липецкой и Челябинской областей, республики Калмыкия. Согласно этой стратегии, уходящие в отставку мэры выступают в роли «громоотводов» для населения, недовольного работой властей. Губернаторы от ЕР пошли на риск, чтобы понравиться избирателям Высокий уровень недовольства фиксируется и в Оренбургской области. Наибольший протест — в Орске, который практически полностью ушел под воду во время масштабного весеннего паводка. Стихия оставила без жилья и средств тысячи человек. Возглавлявший на тот момент Орск Василий Козупица нередко попадал в федеральные скандалы. За два дня до прорыва городской дамбы Козупица посетил ее и заверил, что городу ничего не грозит. После того, как строение разрушилось, часть города ушла под воду. В разгар паводка выяснилось, что сын мэра живет в Дубае, а после в сети появились расследования о том, что и у самого Козупицы там, якобы, недвижимость. Отправляя в отставку чиновника, собравшего негатив, Паслер спасает собственный рейтинг. У губернатора проблемы с поддержкой населения. «Населению не понятно, за какие заслуги переназначают Паслера. Поэтому отставка Казупицы — исключительно политтехнологический шаг. Цель — повышение рейтинга Паслера на востоке региона, где сейчас самая тяжелая ситуация», — комментирует URA.RU политтехнолог из Оренбурга Оксана Чуряк. При этом, по словам эксперта, этот шаг мог бы сработать, если бы произошел ближе к концу выборов. «Все случилось слишком рано. К выборам все забудут, что Паслер уволил Козупицу. Там уже у людей будут новые проблемы. Эффекта этот шаг не принесет», — считает политтехнолог Чуряк. Источники URA.RU из оренбургской политики утверждают, что на смену ушедшему мэру придет такой же непопулярный чиновник. Времени на поиск грамотных кадров не было. Отставка Козупицы, действительно, произошла неожиданно для большинства, а сам экс-глава Орска был почти что поставлен перед фактом. При этом Паслер, вероятно, вынашивал этот план после одобрения президента на повторное избрание главой Оренбургской области. На протяжении месяца Паслер отсматривал кандидатуры на пост нового мэра. Преемника подобрал, как сообщают, крайне неудачного. Паслер подобрал неудачную замену уволенному главе Орска Фото: Владимир Андреев © URA.RU «У Паслера нет скамейки запасных, он не сформировал связи с местными политическими и бизнес элитами. Он осторожно относится к сильным кадрам, опасаясь конкуренции. В этом его стиль управления, а потому и команда не самая сильная. Будущим главой Орска будет человек, раздражающий избирателя не меньше, чем прежний. Поэтому электорального эффекта от этого решения ждать не стоит», — сообщает источник агентства. Имя нового главы Орска собеседники агентства пока что раскрывать не стали. В политических кругах Оренбурга убеждены, что единственный кандидат, который мог бы устроить орчан на посту мэра — коммунист. «Красные» настроения в Орске возросли, особенно из-за низкой активности властей во время потопа. Вероятно, этот шаг бы даже усилил поддержку Дениса Паслера, который проявил бы себя консолидирующей фигурой. Политтехнолог Андрей Закожурников, ранее работавший на кампаниях в Оренбургской области, считает, что и на губернаторских выборах активность оппозиции позитивно отразилась бы на рейтинге ЕР. «Если в предвыборном штабе Паслера компетентные специалисты, они запустят на выборы как можно больше оппозиционных партий. Те „размажут“ между собой голоса, не нанеся большого ущерба „Единой России“, учитывая прогнозируемую низкую явку и большой мобилизационный ресурс ЕР», — сообщил агентству политтехнолог. Вместо этого предвыборный штаб действующего губернатора пытается полностью нейтрализовать КПРФ в регионе. Несмотря на системность коммунистов в Оренбургской области, им не дадут пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора. «Они, видя ситуацию и низкий рейтинг действующего главы региона, не дают возможность пройти муниципальный фильтр. Он для нас перекрыт полностью. На прошлых выборах такого противодействия не было. Видимо, у Паслера крайне сложная ситуация с рейтингом», — сообщил URA.RU первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин. Так, ресурсный и известный в Орске кандидат от коммунистов Владимир Гудомаров, вероятно, выбывает из предвыборной гонки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увольнение мэра Орска — самого протестного города Оренбургской области — не принесет губернатору Денису Паслеру (избирается на новый срок от ЕР в сентябре) политических очков. Кураторы местных выборов допустили ряд ошибок, которые негативно отразятся на и так непростой кампании. Почему «жертва» в лице отправленного в отставку главы Орска Василия Козупицы была напрасной? — читайте в материале URA.RU. Сегодня, 5 июля, оренбургский губернатор Паслер отправил в отставку главу Орска Козупицу. Увольнение непопулярных мэров в период выборов — федеральная тенденция. В погоне за собственным рейтингом на этот шаг уже пошли губернаторы Липецкой и Челябинской областей, республики Калмыкия. Согласно этой стратегии, уходящие в отставку мэры выступают в роли «громоотводов» для населения, недовольного работой властей. Высокий уровень недовольства фиксируется и в Оренбургской области. Наибольший протест — в Орске, который практически полностью ушел под воду во время масштабного весеннего паводка. Стихия оставила без жилья и средств тысячи человек. Возглавлявший на тот момент Орск Василий Козупица нередко попадал в федеральные скандалы. За два дня до прорыва городской дамбы Козупица посетил ее и заверил, что городу ничего не грозит. После того, как строение разрушилось, часть города ушла под воду. В разгар паводка выяснилось, что сын мэра живет в Дубае, а после в сети появились расследования о том, что и у самого Козупицы там, якобы, недвижимость. «Населению не понятно, за какие заслуги переназначают Паслера. Поэтому отставка Казупицы — исключительно политтехнологический шаг. Цель — повышение рейтинга Паслера на востоке региона, где сейчас самая тяжелая ситуация», — комментирует URA.RU политтехнолог из Оренбурга Оксана Чуряк. При этом, по словам эксперта, этот шаг мог бы сработать, если бы произошел ближе к концу выборов. «Все случилось слишком рано. К выборам все забудут, что Паслер уволил Козупицу. Там уже у людей будут новые проблемы. Эффекта этот шаг не принесет», — считает политтехнолог Чуряк. Источники URA.RU из оренбургской политики утверждают, что на смену ушедшему мэру придет такой же непопулярный чиновник. Времени на поиск грамотных кадров не было. Отставка Козупицы, действительно, произошла неожиданно для большинства, а сам экс-глава Орска был почти что поставлен перед фактом. При этом Паслер, вероятно, вынашивал этот план после одобрения президента на повторное избрание главой Оренбургской области. На протяжении месяца Паслер отсматривал кандидатуры на пост нового мэра. Преемника подобрал, как сообщают, крайне неудачного. «У Паслера нет скамейки запасных, он не сформировал связи с местными политическими и бизнес элитами. Он осторожно относится к сильным кадрам, опасаясь конкуренции. В этом его стиль управления, а потому и команда не самая сильная. Будущим главой Орска будет человек, раздражающий избирателя не меньше, чем прежний. Поэтому электорального эффекта от этого решения ждать не стоит», — сообщает источник агентства. Имя нового главы Орска собеседники агентства пока что раскрывать не стали. «Красные» настроения в Орске возросли, особенно из-за низкой активности властей во время потопа. Вероятно, этот шаг бы даже усилил поддержку Дениса Паслера, который проявил бы себя консолидирующей фигурой. Политтехнолог Андрей Закожурников, ранее работавший на кампаниях в Оренбургской области, считает, что и на губернаторских выборах активность оппозиции позитивно отразилась бы на рейтинге ЕР. «Если в предвыборном штабе Паслера компетентные специалисты, они запустят на выборы как можно больше оппозиционных партий. Те „размажут“ между собой голоса, не нанеся большого ущерба „Единой России“, учитывая прогнозируемую низкую явку и большой мобилизационный ресурс ЕР», — сообщил агентству политтехнолог. Вместо этого предвыборный штаб действующего губернатора пытается полностью нейтрализовать КПРФ в регионе. Несмотря на системность коммунистов в Оренбургской области, им не дадут пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора. «Они, видя ситуацию и низкий рейтинг действующего главы региона, не дают возможность пройти муниципальный фильтр. Он для нас перекрыт полностью. На прошлых выборах такого противодействия не было. Видимо, у Паслера крайне сложная ситуация с рейтингом», — сообщил URA.RU первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин. Так, ресурсный и известный в Орске кандидат от коммунистов Владимир Гудомаров, вероятно, выбывает из предвыборной гонки.