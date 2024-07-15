Кухарук ворвался в тройку самых популярных уральских губернаторов

За полтора месяца на посту врио главы ХМАО Руслан Кухарук ворвался в тройку самых медийных уральских губернаторов. С аудиторией в 15914 фолловера он почти в четыре раза увеличил число подписчиков в Telegram, уступив только Алексею Текслеру и Дмитрию Артюхову. О том, как за столь короткий срок Кухарук смог завоевать доверие югорчан — в материале URA.RU.
С 30 мая 2024 года, когда в отставку ушла экс-губернатор Югры Наталья Комарова, в соцсетях нового врио отметился резкий прирост фолловеров — в первую неделю на telegram-канал подписывалось не менее тысячи человек в день. Канал вырос с 4 до 15,9 тысяч подписчиков за полтора месяца Кухарука у власти. Комарова, которая прежде считалась одним из самых медийных губернаторов, так и не решилась открыть комментарии — а этот поступок был одним из первых решений нового главы региона. Теперь в среднем на каждый пост Кухарука приходится порядка 200 сообщений югорчан.
В первые недели такой прирост подписчиков, по мнению экспертов, связан со сменой статуса и субъекта РФ — и, как следствие, появлением новой аудитории. «Люди выбрали его как канал, где они будут получать информацию о деятельности главы региона. Если число фолловеров увеличивается, это свидетельствует о качестве работы врио главы ХМАО», — отмечает политолог Борис Григорьев.
Telegram-канал Кухарука замыкает тройку лидеров соцсетей высших должностных лиц Уральского федерального округа, обогнав коллег из Тюмени, Кургана и Екатеринбурга — Александра Моора (15,7 тысяч подписчиков), Вадима Шумкова (15,1 тысяча подписчиков) и Евгения Куйвашева (8,9 тысяч подписчиков). На втором месте глава Ямала Дмитрий Артюхов (21 тысяча подписчиков) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (более 23 тысяч фолловеров).
Кухарук признался, что лично мониторит свои соцсети и читает комментарии. Такое заявление он сделал во время рабочей поездки в Сургут. Этот муниципалитет стал одним из первых в списке территорий, куда отправился новый глава региона. На встрече с общественниками Кухарук процитировал просьбу сургутянина построить проезд на улице Усольцева и раскритиковал местных чиновников. Он заявил, что жители не должны просить дорог у бога — для этого есть власти муниципалитета. В итоге участок автомагистрали будет отремонтирован. Также Кухарук начал погружаться в проблемы, вызванные скандальной транспортной реформой городских властей.
Неожиданно для чиновников, которые до этого год получали тонны жалоб на новые неудобные маршруты общественного транспорта, врио губернатора встал на сторону жителей. Их требование вернуть привычного перевозчика «Центр» и вернуться к старым популярным маршрутам уже выполнено.
В том же Сургуте Кухарук буквально шокировал местные элиты, сменив запланированный маршрут по просьбе общественницы Инни Бирук. Она пожаловалась, что не может добиться строительства тротуара на одной из главных городских улиц — проспекте Мира, и дети вынуждены ходить на секции, утопая в снегу зимой и в грязи в межсезонье. Врио губернатора сразу после встречи с сургутянами направился на объект и предложил несколько вариантов решения проблемы.
Далее такие изменения и внеплановые поездки на проблемные локации происходили практически в каждом населенном пункте. В Нижневартовске Кухарук настоял на поездке в район затопленных дач, хотя она изначально не планировалась. В Пойковском (Нефтеюганский район) жители акцентировали его внимание на старой пожарной части, которая ждет обновления с 2003 года. Смены маршрутов — это стресс для организаторов поездки, но делается это именно по сигналам жителей. «Кухарук не дает расслабиться чиновникам. Выезды высшего должностного лица региона тщательно готовятся. Всегда есть план поездки, по всем местам готовы отчеты. Поэтому когда глава субъекта меняет маршруты и объекты, для всей административной системы это определенный стресс. Но это позволяет держать подчиненных в тонусе, чтобы не было очковтирательства», — считает политолог Григорьев.
Кухарук не раз подчеркивал в общении с земляками, что ставит в приоритет комфортную жизнь в муниципалитетах. Не секрет, что югорчане ждут от него такого же преображения своих родных городов и поселках, которое произошло в Тюмени.
За шесть лет были обновлены дороги, решены проблемы с долгостроями, изменился и исторический центр. При Кухаруке в городе появилась программа комплексного развития территории, а селфи мамочек с детских площадок в тюменских дворах стали вызывать зависть на северян, которые годами ждут обновления местных парков. По сути, он ввел эталон городской среды, и именно этот эталон хотят видеть у себя в городах югорчане.
«Кухарук ориентируется на сообщения граждан, меняет запланированные маршруты во время поездок и лично контролирует положение дел на проблемных точках. Это подтверждает открытость и личную заинтересованность в разрешении той или иной ситуации. Одновременно он обозначает понятную цель своей работы — повышение качества и комфорта жизни. Новый глава Югры не разделяет проблемы на муниципальные и региональные, не оставляет муниципалитеты один на один с ситуацией», — отмечает политолог Ярослав Игнатовский.
Источник URA.RU в окружном правительстве отмечает, что Кухарук дает больше поручений по итогам поездок по региону, чем его предшественница на посту. «Только протокольных задач, которые берутся на контроль после визита в какой-нибудь район или город, „нарезается“ не меньше 20. При Наталье Владимировне таких поручений могло быть раза в два меньше», — делится впечатлениями инсайдер.
Кухарук уже посетил треть югорских муниципалитетов. До конца лета он ставит себе задачу побывать во всех городах и районах ХМАО. Итогом этих поездок станет обновленный план развития региона, который новый глава региона презентует жителям.
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