В России ускорят запуск сетей 5G

Импортозамещение в сфере мобильной связи ускорит появление в России сетей пятого поколения. Накануне введена в эксплуатацию первая партия базовых станций отечественного производства — 200 штук для стандарта LTE (4G). Также идет выпуск комплексов для тестовых сетей 5G. В ближайшее время объемы производства российского оборудования для сотовых вышек вырастет во много раз, что ускорит решение вопроса с частотами для 5G-сетей, отмечают эксперты URA.RU.
Презентацию новых базовых станций МТС и «Иртея» провели в Татарстане, где установлено больше всего таких комплексов — восемь штук, в основном в сельской местности и небольших городах. Всего оборудование первой партии до конца года заработает в 37 регионах, рассказал вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Рего. Так станции испытают на надежность работы в различных климатических условиях.
В следующем году оператор рассчитывает получить от «Иртеи» не менее тысячи станций. Сейчас оборудование работает в двух частотах LTE, но к 2026 году оно будет работать во всем российском 4G-диапазоне, рассчитывают в компании. Проект был бы невозможен без господдержки, подчеркнул Рего. Он реализуется в рамках дорожной карты Минцифры «Современные и перспективные сети мобильной связи». До 2026 года МТС планирует вложить не менее 5 млрд рублей в развитие производства и еще 4,7 млрд намерена вместе с «Иртеей» получить субсидиями из бюджета.
Базовые станции производят по технологии Open RAN. Она позволяет в одном комплексе использовать оборудование разных производителей и меньше зависеть от того или иного поставщика, добавил вице-президент МТС. Генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев уточнил, что большая часть комплектующих зарубежного производства, но локализация со временем будет увеличиваться. Повышать ее нужно, чтобы у станций был статус телекоммуникационного оборудования российского производства, требования к которому Минпромторг повысил. Программное обеспечение новых комплексов полностью российское, отметил Лаконцев.
В ноябре «Иртея» подала заявку на получение такого статуса по станциям, работающим на двух частотах четвертого поколения (800 и 1800 МГц) и одной — пятого (4,4 — 4,99 ГГц). «Это чистый 5G. Мы продолжаем придерживаться позиции, что 5G в России все равно будет, и уже сейчас вносим такое оборудование в реестры», — сказал Лаконцев.
Он также добавил, что выпуск базовых станций LTE компания намерена нарастить к 2026-2027 годах, как минимум, до 10 тысяч в год и поставлять не только МТС, но и другим операторам.
В России пока нет коммерческих сетей 5G, операторы в тестовом режиме запускают станции пятого поколения в пилотных зонах. Внедрение технологии заложено в Стратегии развития отрасли связи, но пока не до конца решены вопросы с частотами. В этом году Госкомиссия по радиочастотам (ее курирует Минцифры) утвердила в качестве приоритетной частоту 4,4 — 4,99 МГц. Глава министерства Максут Шадаев на правительственном часе в Совете Федерации 11 декабря заявил, что сети 5G в крупных городах России начнут появляться в 2026 году.
Кроме «Иртеи», в следующем году должны запустить в работу базовые станции «Булат» (разработчик аппаратной части — компания «Ростелеком»), сейчас их активно тестируют в Нижегородской области, говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Также появятся комплексы компании Yadro.
«До этого в России не было отечественных базовых станций. Сейчас ситуация сложная, крупные зарубежные игроки — Nokia, Ericsson и Huawei — ушли из РФ, и теперь наши разработчики внедряют свои решения. В первую очередь, это программное обеспечение, потому что комплектующие пока в основном китайские и корейские. Когда будет налажен массовый выпуск станций LTE, появится возможность переходить к технологии пятого поколения», — говорит эксперт.
Технология Open RAN удешевляет производство базовых станций. Благодаря ей можно вместо специализированных модулей использовать обычные удаленные серверы, отмечает доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ «Московский институт электронной техники» Александр Тимошенко. «Сейчас по всей стране как раз развиваются центры обработки данных. Такой подход ускорит развитие систем 5G в России. Можно будет сосредоточиться на создании радиочастот, параллельно работая над программными решениями», — отметил собеседник URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.