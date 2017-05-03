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03 мая 2017
Главные новости Москвы
16:36  03 мая 2017 0

«Каждый из нас понимает опасность». В Киеве на 9 мая готовят акцию «Смертный полк»

Майдан. Киев. Украина. 21.02.2014, майдан, беспорядки, революция, боевой патрон, пуля, боеприпасы
В Киеве своеобразно отметят День ПобедыФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Националисты намерены провести в Киеве 9 мая акцию «Смертный полк». Об этом на своей страничке в «Фейсбуке» сообщил лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский.

Активист призывает не допустить в столице Украины «ватного шабаша» в День Победы и остановить «негодяев», предотвратив проведение российской акции «Бессмертный полк». «Каждый из нас понимает опасность, которую несут в себе такие мероприятия, чьей рукой они проплачиваются и управляются. Не дадим красной гидре просочиться в Киев!» — заявил националист Кохановский.

Сбор участников акции «Смертный полк» намечен на 9 мая в 9.30 рядом со станцией метрополитена «Арсенальная» в самом центре Киева.

Кохановский широко известен с начала нулевых как радикальный националист. Позже, во время Майдана, он сформировал первую сотню, вместе с которой отправился в АТО.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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