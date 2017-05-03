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30 апреля 2017
18:44  03 мая 2017 0

«Не думаю, что бабушкам было приятно». Откровенные наряды тобольских девушек возмутили горожан. ВИДЕО

Первомай в Тобольске был сексуальнымСкрин видео "ВКонтакте"

В соцсетях появилось видео, возмутившее тоболяков. Во главе Первомайской демонстрации шли девушки-чирлидерши в весьма откровенных нарядах.

Только за день ролик набрал почти 9000 просмотров. Под видео — сотни негативных отзывов жителей Тобольска. Недоумение вызвала постановка полуобнаженных девушек во главе демонстрации, посвященной защите прав трудящихся.

«По-моему, вполне символично: показали, где находится трудящийся народ в нашей стране, то есть в „полной ж…пе“», — написала тоболячка Ольга. «В обыденной жизни глянуть на красивую попу это одно, а вот в Первомай или День Победы это другое. Не думаю, что бабушкам, шедшими за ними, было приятно», — возмутился Денис.

В пресс-службе администрации Тобольска пояснили, что оргкомитеты по 1 мая не проводились. «Администрация не занималась формированием колонны. Почему там были девушки, мы не знаем».

Как выяснилось, координировал организацию колонны городской совет профсоюзов. Однако и они причастность к такому креативу отрицают. «Это не наша идея, — пояснил председатель Совета профсоюзов Абузар Зиятов. — За этих девушек я уже получил „сверху“. Но идея была СИБУР-Тобольск. Они заказали группу из Тюмени».

Эксперт по информационной работе МПО «Сибур-профсоюз» Мария Громова пояснила, что девушки были частью концепции колонны. «Наша концепция была посвящена советской эпохе. Впереди колонны у нас ехала машина, на которой стояли рабочий и колхозница. А позади шли девушки-акробатки, которые выполняли различные трюки. Они были одеты в соответствии с советской эпохой и назвать их „чирлидершами“ было бы неправильно».

Владимир Балтунов
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