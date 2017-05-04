13:50 04 мая 2017 0

Холманских пригласили на УВЗ в новом статусе предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских завершит майские каникулы рабочей поездкой. В среду, 10 мая, представитель главы государства намерен отправиться в Нижний Тагил, где посетит несколько цехов Уралвагонзавода и медицинский центр УВЗ.

Планируется, что экскурсию для полпреда по УВЗ проведет лично гендиректор корпорации Александр Потапов — по его персональному приглашению Холманских и едет на предприятие.

Бывший замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов вступил в должность 2 марта, сменив руководившего предприятием 8 лет Олега Сиенко сразу после того, как Уралвагонзавод был целиком передан в управление корпорации «Ростех».