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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:50  04 мая 2017 0

Уральского полпреда Холманских пригласили на прежнее место работы

Сплав Игоря Холманских по Чусовой. Слобода, холманских игорь
Холманских пригласили на УВЗ в новом статусе предприятияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских завершит майские каникулы рабочей поездкой. В среду, 10 мая, представитель главы государства намерен отправиться в Нижний Тагил, где посетит несколько цехов Уралвагонзавода и медицинский центр УВЗ.

Планируется, что экскурсию для полпреда по УВЗ проведет лично гендиректор корпорации Александр Потапов — по его персональному приглашению Холманских и едет на предприятие.

Бывший замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов вступил в должность 2 марта, сменив руководившего предприятием 8 лет Олега Сиенко сразу после того, как Уралвагонзавод был целиком передан в управление корпорации «Ростех».

Антон Ольшанников
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