Хватит ли свердловчанам урожая овощей до весны и какие цены их ждут

В Свердловской области нынче уродился хороший урожай картофеля, моркови, капусты и свеклы, благодаря чему цены на них не взлетят, как в прошлом году. Таким прогнозом с URA.RU поделился директор агропромышленного комбината «Белореченский» Виталий Самородов. Но есть один нюанс: овощей к разгару весны 2026-го уральцам может не хватить. В чем причина и что мешает аграриям убрать поля вовремя, — в заметке URA.RU.
Этой осенью, по словам Самородова, в его хозяйстве — самом крупном из всех свердловских — будет собрано 27 тысяч тонн картошки, примерно столько же, сколько и в прошлом году. Но если в прошлом году восемь тысяч тонн оказалось поражено фитофторой (грибковое заболевание растений), то нынче такой тенденции нет. А соответственно, овощей будет больше.
«В том году картофель не сохранился во время хранения на складе, порядка 30 процентов ушло на выброс. Нынче мы не наблюдаем такой проблемы, это видно уже сейчас. И если с прошлым урожаем возник дефицит, и в апреле картошка продавалась по 85 рублей за килограмм, то нынче, по нашим ожиданиям, высоких цен не будет», — предположил Самородов.
Сейчас его хозяйство продает продуктовым сетям картофель по цене около 16 рублей за килограмм. На прилавках он появляется за 21 р. Самородов полагает, что к зиме цена увеличится до 25 рублей. Что будет к весне 2026-го, он прогнозировать не берется: ситуация будет зависеть от сохранности и остатков продукта у фермеров. Руководитель не исключает, что сложится дефицит, который может повлечь изменение стоимости.
«Дефицит овощей связан с дефицитом овощехранилищ. Многие не могут дохранить продукт до апреля-мая, и на этот период складывается дефицит. В прошлом году этот дефицит закрывался морковью из Беларуси, а картофель везли из Египта. Поэтому желательно наращивать объем овощехранилищ, чтобы хватало до мая», — объяснил директор.
Нынешний урожай получился хорошим благодаря лету, в котором овощам хватило и солнца, и дождей. Однако именно дождливая погода срывает сроки уборки: они сдвинулись на несколько недель, и вместо конца сентября картофель, например, планируют убрать не раньше середины октября. Сейчас, пока сухо и тепло, аграрии форсируют уборку, выводят на поля все комбайны и вывозят по тысяче тонн овощей за день.
«В овощехранилищах нашего хозяйства мы можем хранить 40 тысяч тонн. А поскольку нынче урожайность на 30% выше, чем в прошлом году, поэтому мы наши продукты сейчас активно продаем, чтобы не потерять их в поле. Грузим от Новосибирска до Самары», — добавил Самородов.
