Экс-доценту института МЧС в Екатеринбурге вынесли приговор за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывшего преподавателя взяли под стражу в зале суда
Бывшего преподавателя взяли под стражу в зале суда Фото:

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему доценту Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России Алексею Бурцеву, который получил взяток от студентов на 600 тысяч рублей. Следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Бурцев организовал схему получения денег от учащихся второго курса. Через посредника — курсанта четвертого курса — он собирал деньги в обмен на готовые курсовые проекты, гарантии успешной защиты и положительные оценки», — пояснили в инстанции.

Изначально его подозревали в вымогательстве, однако суд переквалифицировал действия на ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере). Помимо лишения свободы, Бурцеву запретили преподавать в течение трех лет, его взяли под стражу в зале суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему доценту Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России Алексею Бурцеву, который получил взяток от студентов на 600 тысяч рублей. Следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Бурцев организовал схему получения денег от учащихся второго курса. Через посредника — курсанта четвертого курса — он собирал деньги в обмен на готовые курсовые проекты, гарантии успешной защиты и положительные оценки», — пояснили в инстанции. Изначально его подозревали в вымогательстве, однако суд переквалифицировал действия на ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере). Помимо лишения свободы, Бурцеву запретили преподавать в течение трех лет, его взяли под стражу в зале суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...