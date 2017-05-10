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10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
19:29  10 мая 2017 0

В теплоэлектросетевую компанию в Екатеринбурге нагрянули силовики

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Полицейские изъяли документы в рамках расследования уголовного делаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели выемку документов в «Уральской независимой теплоэлектросетевой компании». Организация находится в стадии банкротства и задолжала деньги за поставки электроэнергии. Обыск проходил в Шабрах, сейчас учредитель компании Сергей Фролов там же разместил свое ООО «Карат».

«Действительно, сегодня сотрудники следствия и ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу по двум адресам компании проводили следственные действия. Мероприятия проходили в рамках ранее возбужденного следственным подразделением полиции уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК Российской Федерации (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Александр Лукманов
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