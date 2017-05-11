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11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:49  11 мая 2017 0

На Среднем Урале под водой исчезли семь мостов

Клипарт. Челябинск, потоп, наводнение
Из-за подтопления дороги и мосты исчезли (архивный снимок)Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Свердловской области из-за половодья под водой оказались семь мостов. Из-за этого 21 населённый пункт оказался отрезан от внешнего мира.

«Тает лед, вода в реках прибывает, и низководные мосты частично уходят под воду. Это происходит ежегодно, потому что у нас такая география. Угрозы населению нет. У людей есть запас еды, лекарств. На реках работают лодочные переправы», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловского МЧС.

В данный момент мосты подтоплены в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах. По информации синоптиков в реках Тавда, нижнем течении Сосьвы вода продолжит прибывать.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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