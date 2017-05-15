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11:26  15 мая 2017 0

Пермский губернатор начинает борьбу за столичных единороссов

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, решетников максим
Максим Решетников выходит на финишную прямую – скоро партия примет судьбоносное решениеФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Глава Прикамья Максим Решетников ищет поддержки у партии власти в столице региона. О предстоящем важном политическом мероприятии «URA.RU» рассказали в пресс-службе администрации губернатора.

В понедельник, 15 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников примет участие в праздничной линейке в Пермском хореографическом училище. Глава региона поздравит участников III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет» — в финал соревнований прошли трое учащихся выпускного класса пермского училища.

Вечером Максиму Решетникову предстоит большое политическое мероприятие. В рамках участия в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» по выдвижению кандидата в губернаторы глава региона проведет встречу в Перми во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина.

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Решетников впервые встретится с партийным активом столицы Прикамья. Ранее в территориях прошло уже пять подобных мероприятий — в Верещагино, Кунгуре, Губахе, Березниках и Кудымкаре.

По условиям праймериз участник должен встретиться как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений, коих в Прикамье 54 и 1180 соответственно.

Сам Решетников ранее выразил желание познакомиться со всеми секретарями. Конференция единороссов по выдвижению кандидата в губернаторы состоится 5 июня.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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