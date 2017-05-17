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17 мая 2017
16 мая 2017
09:53  17 мая 2017 0

Ройзман отчитается о своей работе перед депутатами

Первое заседание гордумы 6го созыва. Екатеринбург, ройзман евгений
Ройзман расскажет депутатам о результатах своей работыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В среду, 17 мая, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман представит депутатам гордумы отчет о результатах своей деятельности в 2016 году. Итоговый доклад с ключевыми показателями — зарплаты горожан, бюджет города, демография, образование — он прочтет на очередном заседании комиссии по местному самоуправлению.

Помимо этого, в повестку включен вопрос о формировании нового состава городской избирательной комиссии, подготовке к проведению фестиваля болельщиков FIFA 2018, а также об обращении думцев к областным властям.

В последнем случае, вероятно, речь пойдет о просьбе администрации Екатеринбурга передать территорию ЦПКиО им Маяковского в собственность городу. Впервые этот вопрос был поднят на выездном заседании комиссии в апреле. Тогда директор парка и депутат ЕГД Роман Шадрин заявил, что отсутствие права собственника лишает город возможности строить на территории парка капитальные объекты, привлекать частные инвестиции, модернизировать аттракционы и так далее.

Сергей Демин
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