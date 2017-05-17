16:31 17 мая 2017 1

Ради поездки в Испанию уральцы стоят в многочасовых очередях Фото: pixabay

Визовый центр Испании по адресу Карла Либкнехта, 22 в Екатеринбурге не справляется с работой. Клиенты вынуждены стоять в многочасовых очередях.

«Из четырех окон работает всего два. На каждого человека работники тратили по 30-40 минут. График приема по времени сбился, в итоге образовалась огромная очередь человек в 50. В помещении духота неимоверная, люди скандалят», — поделилась читательница «URA.RU» Мария.

Сбой в работе центра настолько серьезен, что люди из соседних регионов, где невозможно получить испанскую визу, опаздывают на самолеты. «При мне пара из Ханты-Мансийска опоздала на свой рейс — прождали с 10 утра до 5 вечера», — добавила собеседница агентства.

Трудности в получении визы начались после того, как сменился оператор. Раньше оформлением документов занималась компания VFS. Теперь же за процедуру отвечает BLS International Services Ltd.

Как рассказали «URA.RU» клиенты центра, трудности в работе сотрудники объясняют нехваткой кадров. Получить комментарий в самом учреждении не удалось — никто не отвечает на звонки.