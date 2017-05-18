09:46 18 мая 2017 1

Персональные данные россиян окажутся под дополнительной защитой государства Фото: Alexandre Duret/Flickr

Граждане России смогут контролировать использование своих персональных данных различными госучреждениями на специальном портале, запуск которого намечен на 2019 год. За реализацию проекта будет отвечать Роскомнадзор.

Согласно данным проекта «Цифровая экономика», который Минкомсвязь направил в правительство, запуск портала позволит решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных, с которым регулярно сталкиваются россияне. В качестве примера приводятся ситуации, когда вахтеры или охранники на входе в учреждение переписывают данные паспорта посетители, не уточняя, что с информацией происходит в дальнейшем.

Как сообщает газета «Известия», особенностью сервиса будет возможность для пользователя не только увидеть, кто использует его личные данные, но и запретить их дальнейшее применение той или иной организацией. Эксперты считают, что использование будущего портала можно значительно упростить, если будет использована авторизация сайта госуслуг.

«Это идеальная модель. Если идентифицировать другим способом, могут быть проблемы. У одних пользователей будут появляться данные о посещениях бизнес-центров, в которых они не были. И наоборот, кто-то оставит свои паспортные данные, но в своем личном кабинете их не увидит», — уточняет управляющий партнер компании «СофТраст» Владимир Варфоломеев.



Президент Фонда информационной демократии Илья Массух сообщил телеканалу 360, что вопрос контроля за реализацией нового портала уже согласован с Роскомнадзором. В данный момент определяется источник финансирования проекта.