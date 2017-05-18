Пермские чиновники добились от депутатов повышения зарплаты

16:54 18 мая 2017 0

Принято решение поднять оклады сразу на 20% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На севере Прикамья чиновникам поднимут оклады сразу на 20%. Как стало известно «URA.RU», со второй попытки администрация Кизеловского района добилась от депутатов нужного решения.

Источник агентства, близкий к властям региона, сообщил, что в четверг, 18 мая, в Кизеле состоялось внеочередное заседание Земского собрания Кизеловского района, на котором местные депутаты приняли решение повысить на 20% оклады главы территории Аркадия Лошакова и его подчиненных. Решение поддержали восемь представителей «Единой России», шесть депутатов проголосовали против.

Информатор уточнил, что вопрос повышения зарплат чиновников был вынесен на рассмотрение еще на заседании 28 апреля, но тогда депутаты инициативу не одобрили. Предполагалось, что оклад главы района вырастет сразу на 35%, при этом зарплаты других сотрудников рассчитывали поднять в зависимости от поста — чем ниже должность, тем ниже процент.

Председатель комиссии по бюджету и налоговым сборам Земского собрания Валентина Кузнецова подтвердила факт принятия решения. По ее словам, ранее оклады сотрудников администрации Кизеловского района индексировались на 12,89% в 2011 и 2013 годах.

«Общий фонд оплаты труда администрации не вырастет, поэтому дополнительные расходы бюджет не понесет. Однако у нас все же возникает вопрос, почему подобная инициатива возникла в середине бюджетного года? Это понятно только администрации. У нас люди живут очень тяжело, поэтому повышать себе зарплаты неправильно».

Собеседница добавила, что у нее и ряда коллег было компромиссное предложение — поднять оклады чиновников на те же 12,89%. Но эту инициативу рассматривать не стали, поскольку она была внесена лишь накануне внеочередного заседания.

«Решение приняли без конфликтов, в рабочем порядке большинством голосов. А связана эта инициатива лишь с тем, что оклады сотрудников администрации не повышались несколько лет. Фонд оплаты труда остается прежний, никаких дополнительных расходов бюджет не несет», — отметил глава района Аркадий Лошаков. По имеющейся информации, прежний оклад главы района составлял 21,7 тыс. рублей, а его заместителей — 15,5 тыс.

Уместно добавить, что в конце апреля Кизеловский район, который считается депрессивной территорией и входит в число муниципалитетов с наибольшими объемами долгов за газ, посетил врио губернатора Максим Решетников. Глава региона в Кизеле осмотрел центральную районную больницу, которую решено сделать структурным подразделением пермской больницы №4.