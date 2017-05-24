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24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
12:30  24 мая 2017 1

Житель ХМАО, которого хотят расстрелять на Бали, вышел на связь. ФОТО

Сургутянина все еще могут расстрелять на Балифото:соцсети

Житель Сургута Роман Калашников, которому грозит смертная казнь на Бали за контрабанду наркотиков, вышел на связь. Калашников сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что он еще жив, находится в тюрьме «Керобокан» и имеет сотовый телефон для связи.

«Жду приговора, решения суда. Меня обвиняют в контрабанде марихуаны. Рассказывать много, но в двух словах: я виноват лишь в своей глупости и доверии к людям. Приговор — не менее 10 лет лишения свободы», — рассказывает Калашников.

Югорчанин был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти около трех килограммов наркотиков, спрятанных в 27 упаковках от зубной пасты. На острове за подобные преступления полагается смертная казнь. После ареста Калашников объявил о сборе 50 тыс. долларов на услуги адвоката с целью спастись от расстрела.

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фото: соцсети
Игорь Волосин
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