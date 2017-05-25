Застрелен экс-депутат, пытавшийся свести счеты с жизнью

08:40 25 мая 2017 1

Дмитрий Попков значился главным редактором газеты «ТОН-М» Фото: ton-m.info

В Минусинске Красноярского края застрелили экс-депутата горсовета от КПРФ Дмитрия Попкова. По одной из версий, убийство могло быть заказным.

О смерти Попкова сообщает издание «Дела.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Тайга.инфо отмечает, что в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю оперативно информацию прокомментировать не смогли. «Экс-депутат якобы вышел из бани, когда раздался выстрел, — пишут „Дела.ру“. — Есть версия, что убийство было заказным». В редакции газета «ТОН-М», руководителем которой значился Попков, на звонки не отвечают, в крайкоме КПРФ произошедшее не комментируют.

В 2012 году Попкова обвиняли в избиении 15-летнего подростка-инвалида, страдавшего сахарным диабетом, тогда коммунисты Красноярска говорили о том, что дело имеет политический характер. Там считали, что дело связано с деятельностью депутата, направленной против единороссов.

В СК утверждали, что во время следственных действий Попков расцарапал себе руку, это расценили как попытку самоубийства. Полномочий депутата его лишили в 2014 году.