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25 мая 2017
Главные новости Москвы
08:40  25 мая 2017 1

Застрелен экс-депутат, пытавшийся свести счеты с жизнью

Дмитрий Попков значился главным редактором газеты «ТОН-М»Фото: ton-m.info

В Минусинске Красноярского края застрелили экс-депутата горсовета от КПРФ Дмитрия Попкова. По одной из версий, убийство могло быть заказным.

О смерти Попкова сообщает издание «Дела.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Тайга.инфо отмечает, что в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю оперативно информацию прокомментировать не смогли. «Экс-депутат якобы вышел из бани, когда раздался выстрел, — пишут „Дела.ру“. — Есть версия, что убийство было заказным». В редакции газета «ТОН-М», руководителем которой значился Попков, на звонки не отвечают, в крайкоме КПРФ произошедшее не комментируют.

В 2012 году Попкова обвиняли в избиении 15-летнего подростка-инвалида, страдавшего сахарным диабетом, тогда коммунисты Красноярска говорили о том, что дело имеет политический характер. Там считали, что дело связано с деятельностью депутата, направленной против единороссов.

В СК утверждали, что во время следственных действий Попков расцарапал себе руку, это расценили как попытку самоубийства. Полномочий депутата его лишили в 2014 году.

Татьяна Трушина
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