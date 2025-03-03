Зеленский далек от реальности, СВО будет продолжаться: о чем говорил Песков 3 марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что спор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Белом доме еще раз доказал правоту российского лидера Владимира Путина насчет украинского конфликта. При этом заявления Зеленского о неготовности к территориальным уступкам нужно понимать как нежелание воспринимать реальность. Кроме того, Россия продолжает достижение целей СВО, несмотря на налаживание диалога с США. Подробнее — в материале URA.RU.
Перепалка Зеленского и Трампа в Белом доме
“Он [Путин] принял во внимание произошедшее. Вся российская сторона еще раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику", — заявил Песков.
Он отметил, что встреча украинского и американского лидеров в Вашингтоне 28 февраля показала нежелание Украины урегулировать конфликт через переговорный процесс. Помимо прочего, Дмитрий Песков добавил, что сами заявления Владимира Зеленского продемонстрировали подобный настрой страны. При этом он подчеркнул, что одних только усилий США и РФ недостаточно для завершения конфликта.
Так, любая конструктивная поддержка мирного процесса на Украине окажется полезной. В случае, если европейские страны смогут убедить Зеленского начать переговоры, это будет заслуживать уважения, добавил Песков. При этом российская сторона, несмотря на налаживание диалога с США, будет продолжать достижение целей, поставленных в ходе СВО.
У Зеленского отсутствуют дипломатические навыки
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ указал на крайне низкий уровень дипломатических навыков у Зеленского. При этом и Дональд Трамп обвинил украинского лидера в неуважении к Штатам, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул невнимание Владимира Зеленского к необходимости выразить благодарность за поддержку, оказываемую Вашингтоном Киеву.
В Белом доме остался неприятный осадок после встречи с главой Украины
После встречи с Зеленским в Вашингтоне ощущается напряженная атмосфера, поделился Дмитрий Песков. По его словам, беседа лидеров двух стран скорее была наполнена конфликтом, чем диалогом. Согласно информации от телеканала Fox News, Трамп прервал встречу с Зеленским после того, как посчитал его поведение неуважительным, что привело к отмене подписания соглашения о редкоземельных металлах между двумя странами. При этом в поддержку украинского президента высказались несколько европейских лидеров. Песков, комментируя ситуацию, отметил, что сейчас требуется любая конструктивная поддержка по урегулированию конфликта, любые конструктивные инициативы.
"Явно кому-то придется приложить изрядные усилия в плане диалога с Вашингтоном, чтобы как-то нивелировать вот тот, наверное, неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским. И очевидно, что сделать это будет непросто", — добавил Дмитрий Песков.
Зеленский не готов к территориальным уступкам
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что отсутствие готовности у Владимира Зеленского к территориальным уступкам свидетельствует о его нежелании признавать реальность. По его словам, с момента заключения Стамбульских договоренностей обстановка изменилась, и это очевидно для всех. Игнорировать подобное могут только те, кто не видит или не слышит, отметил Песков.
Некоторое страны настроены на продолжение конфликта на Украине
Кроме того, коллективный Запад начинает терять свою коллективность, однако остается определенная группа стран, которая составляет «партию войны». По словам Пескова, эти государства не выражают желания перейти к мирному разрешению ситуации на Украине. Также на продолжение конфликта направлено обсуждение в Лондоне увеличенного финансирования Украины. Таково понимание ситуации с российской стороны, отметил Дмитрий Песков, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какие мирные предложения будут разработаны и предложены к обсуждению.
Слаженный мир по Украине пока отсутствует в мировой повестке
На брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретного мирного плана по урегулированию украинского конфликта в настоящее время не существует. «Начинают появляться первые предварительные версии возможных мирных решений. Однако рано говорить о наличии на повестке дня какого-либо целостного и систематизированного плана мирного урегулирования», — подчеркнул он.
Публичных контактов между Трампом и Путиным в последнее время не было
С момента телефонного разговора 12 февраля между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не было никаких публичных контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера в ходе конференц-колла.
Об изъятии замороженных российских активов
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее выразил мнение о целесообразности конфискации замороженных российских активов и их последующей передаче Украине. В Кремле с беспокойством относятся к возможности реализации такого сценария. Тем не менее, есть официальные лица, которые категорически против передачи российских активов Киеву. Они предостерегают, что подобные действия могут серьезно подорвать доверие международных инвесторов и привести к непредвиденным последствиям.
Официальная позиция России классифицирует подобные намерения как незаконные. В случае попыток реализации таких мер, РФ обещает принять жесткие юридические и судебные меры, заявил Дмитрий Песков.
Отношения Турции и РФ продолжают развиваться
Двусторонние отношения России и Турции очень многогранные и продолжают активно развиваться, заявил Дмитрий Песков. Так, на прошлой неделе председатель совета федерации Валентина Ивановна Матвиенко посетила с официальным визитом Анкару. В связи с этим отсутствие контактов на высоком уровне не является дефицитом, обе страны поддерживают постоянное и эффективное взаимодействие. При необходимости встречи и переговоры на высшем уровне могут быть быстро организованы, добавил пресс-секретарь лидера РФ.
О ситуации вокруг «Северного потока — 2»
По информации издания Bild, в Швейцарии якобы проходят закрытые переговоры о возобновлении деятельности газопровода «Северный поток — 2». Однако Кремль отказался комментировать эти сведения. Представитель Кремля заявил, что лица, упомянутые в материале Bild, уже опровергли эту информацию, таким же образом поступили и официальные представители США. Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что в настоящее время в обществе циркулирует множество недостоверных данных.
График Путина
Сегодня в Кремле у президента Владимира Путина день проходит без значимых публичных событий. Основа его графика — рутинные рабочие встречи. Среди запланированных аудиенций: встреча с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Эта встреча станет основным публичным моментом в рабочем дне президента РФ, отметил Дмитрий Песков.
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