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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
17:59  25 мая 2017 1

Глава поселка, «заказавшая» прокурора федеральному СМИ, приговорена за мошенничество

Суд Планков Валишин. Челябинск., приговор, суд, именем российской федерации
В поддержку мэра-коррупционера в селе собрали больше 200 подписейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Усть-Багарякского сельского поселения Эльза Газизова за служебный подлог и мошенничество приговорена к трем годам колонии условно с испытательным сроком в 3,5 года. Также ей будет запрещено занимать должности государственной и муниципальной службы, сообщили «URA.RU» в четверг, 25 мая, в Кунашакском районном суде Челябинской области.

Незаконная деятельность чиновницы всплыла в ходе проверки районной прокуратуры, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Выдаваемые ей выписки из похозяйственных книг позволили завладеть сельскими землями не имеющим на это права гражданам, включая сына самой Газизовой. Ущерб, нанесенный бюджету, был возмещен ею в ходе следствия.

Глава Усть-Багаряка не пожелала давать показания следователям. Зато своеобразным ответом силовикам стал материал «Прокурорский кошмар Кунашакского района» в журнале «Регионы России», где она и председатель районного собрания Сергей Платонов рассуждают о надуманных претензиях правоохранителей. В частности, спикер райсобрания называет возбужденные прокуратурой дела «явно раздутыми», «уничтожающими институт исполнительной власти в поселениях» и имеющими «элемент пиара».

Инициаторы публикации искали управу на прокурора у президента Путина
Скан: журнал «Регионы России»

Буквально через несколько дней после выхода статьи суд отстранил Газизову от должности и оставил ее дожидаться исхода разбирательства под подпиской о невыезде.

Алексей Шумов
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