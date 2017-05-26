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26 мая 2017
11:50  26 мая 2017 3

Маликов впечатлил «Твиттер» БДСМ-фантазиями с Бузовой. ВИДЕО

Ведущая "Дома-2" сняла откровенное видеоФОТО: prt scr Youtube

Певец Дмитрий Маликов отметился в Twitter в связи с новым клипом телеведущей Ольги Бузовой. В шуточной форме он приказал высечь незрелую певицу «аки срамную девку».

«Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку, дабы другим неповадно было!» — написал певец.

«Вы сейчас весь „Твиттер“ перевозбудили», — заявила Милена Митина‏, ее, видимо, тронула БДСМ-сцена, которую описал Маликов.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в смелом клипе вместе с Бузовой снялась дочь совладельца УГМК Игоря Кудряшкина Настя Кудри.

Семен Гринберг
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