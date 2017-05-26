11:50 26 мая 2017 3

Ведущая "Дома-2" сняла откровенное видео ФОТО: prt scr Youtube

Певец Дмитрий Маликов отметился в Twitter в связи с новым клипом телеведущей Ольги Бузовой. В шуточной форме он приказал высечь незрелую певицу «аки срамную девку».

«Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку, дабы другим неповадно было!» — написал певец.

«Вы сейчас весь „Твиттер“ перевозбудили», — заявила Милена Митина‏, ее, видимо, тронула БДСМ-сцена, которую описал Маликов.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в смелом клипе вместе с Бузовой снялась дочь совладельца УГМК Игоря Кудряшкина Настя Кудри.