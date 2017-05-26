14:37 26 мая 2017 1

Вечер 25 мая закончился трагедией для семьи из Краснокамска ФОТО: Perm News Youtube

Автомобиль Renault Logan с водителем внутри затонул в реке Каме в Краснокамске. Пермяки пытались спасти мужчину, но он отказался вылезти из машины.

Автомобиль с водителем внутри оказался в холодном потоке реки. Очевидцы отмечают, что спасать мужчину отправился только один человек. «Парень доплыл до машины, стучал по ней, но водитель закрыл двери и окна, говорил, что не вылезет. А вода очень холодная и течение сильное. Долго не проведешь в воде без плавсредств», — передает слова очевидца Евгения портал «PROГород».

Сообщается, что у погибшего остались жена и двое детей.