{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
03:37  29 мая 2017 0

«Подтягивался 30 раз»: Медведев похвастался перед однопартийцами спортивными достижениями

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Председатель "Единой России" проводил видеоконференцию по итогам предварительного голосованияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам председателя партии «Единая Россия», премьер-министра Дмитрия Медведева, в юности он мог подтянуться на перекладине до 30 раз. О своих спортивных достижениях премьер вспомнил в ходе видеоконференции с однопартийцами.

Тверские единороссы, в частности, рассказали Дмитрию Медведеву о спортивно-оздоровительном мероприятии, в ходе которого участники соревновались в подтягивании на перекладине. В среднем результаты составили порядка 20 раз, пишет «Газета.ру».

«Я когда в школе учился, подтягивался 30 раз, но я, правда, был совсем такой худенький, — Пусть занимаются физической культурой», — сказал в ответ Медведев.

В воскресенье, 28 мая, в регионах прошло предварительное голосование, по которому будут определены кандидаты-единороссы на местные и региональные выборы 10 сентября, сообщает телеканал 360. В целом по стране явка на партийную процедуру составила 9,2%.

Как сообщает «Ридус» со ссылкой на ЦИК России, на участки пришли порядка 1 млн 240 тыс. избирателей. Самая высокая явка — 15% — была зафиксирована в Саратовской области.

Окончательные итоги предварительного голосования станут известны к 30 мая.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров