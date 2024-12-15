Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию

С начала военных действий на Украине Шотландия заработала свыше 25 миллионов фунтов стерлингов (3,6 млрд рублей) на поставках алкоголя в Россию, несмотря на рекомендации правительства воздерживаться от торговли с РФ. Об этом сообщила газета The Herald.
«Шотландия экспортировала в Россию алкогольные напитки на сумму более 25 миллионов фунтов стерлингов с начала СВО, не смотря на рекомендации», — говорится в материале. Так, во втором квартале 2024 года объем экспорта шотландского алкоголя, включая виски, составил около 3,85 миллиона фунтов стерлингов (501,8 млн рублей). Это гораздо меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в частности до начала украинского конфликта. Тогда экспорт достигал 8,9 миллиона фунтов (1,16 млрд рублей). Тем не менее сохранение некоторого уровня торговых отношений свидетельствует о том, что некоторые шотландские компании продолжают вести бизнес с Россией, игнорируя политические рекомендации своего правительства.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить скидки на алкоголь. Также ожидается повышение акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, передает RT.
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