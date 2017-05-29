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Главные новости Югры
18:21  29 мая 2017 0

Югорчанин застрелил знакомого, отпугивая медведя

Любопытный зверь и человеческая глупость стали причинами трагедииФОТО: Pixabay

В Нижневартовском районе ХМАО мужчина застрелил знакомого, отпугивая медведя. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Арендатор делянки, по версии следствия, вместе с двумя знакомыми пытался выгнать медведя за пределы земельного участка, на который тот забрался. Уточняется, что мужчины обходили территорию и не видели, кто где находится.

«Услышав лай собак и заметив шевеление в кустах, один из мужчин, не убедившись, кто в них находится, произвел выстрел в сторону кустов, в которых находился его знакомый. От полученного огнестрельного ранения последний скончался в одном из медицинских учреждений города Нижневартовска», — сообщили в следственном управлении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи выясняют все детали произошедшего.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Югре вышедшие к людям медведи заблокировали движение на трассе. ФОТО, ВИДЕО.

Семен Гринберг
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