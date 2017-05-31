Жители ХМАО отрезаны от цивилизации из-за решения властей

16:03 31 мая 2017 0

В Березово закрыли взлетно-посадочную полосу Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Березово (Березовский район ХМАО) закрыта взлетно-посадочная полоса местного аэродрома. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в районной администрации.

В транспортном отделе заявили, что самолеты больше не летают, однако более подробный комментарий пообещали предоставить позже. Жители Березово заявляют, что авиасообщение, закрытое несколько дней назад, — это единственный путь на «большую землю». Автомобильных и железных дорог в сторону центра России в районе нет. Югорчане даже писали письмо президенту страны Владимиру Путину, под которым подписалось порядка тысячи человек.

Основная проблема — сильная изношенность металлической взлетно-посадочной полосы. А денег на ремонт, по словам жителей Березово, у администрации нет. Есть и другая версия событий. Аэродромом в районе управляет «Аэропорт Сургут», генеральный директор которого Евгений Дьячков заверил корреспондентов агентства, что рейсы выполняются, а самолеты будут летать как минимум до осени.

«В свободное от полетов время делаем текущее обслуживание металлической взлетно-посадочной полосы. Там народ не разобрался, вот и пишут письма президенту. Отмечу, что это никакие не массовые перевозки. Вот недавно был самолет, в котором летело шесть человек. Позавчера аж двенадцать. Многие вообще по реке до Приобья сплавляются и оттуда уже на поезде добираются куда им надо», — заявил Евгений Дьячков.

По словам местных жителей, вопрос о выделении денег на ремонт взлетно-посадочной полосы будет рассматриваться на ближайшем заседании районной думы в начале июня.