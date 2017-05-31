{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
17:18  31 мая 2017 0

Югорская элита отказалась публично поздравлять экс-губернатора с именинами

Александр Филипенко и его сын Василий в здании Югорской шахматной академииФото: АУ "Югорская шахматная академия"

Первый губернатор Югры Александр Филипенко празднует в среду, 31 мая, день рождения. Экс-главе автономии исполнилось 67 лет. По данным источников «URA.RU», близких к Филипенко, Александр Васильевич отмечает этот день в Москве, в кругу семьи.

Действующие руководители региона, чиновники и депутаты, опрошенные агентством, не стали поздравлять Александра Филипенко публично. Представители югорского истеблишмента пообещали сказать теплые слова в адрес первого губернатора в личном разговоре.

Ранее на заседании думы Ханты-Мансийска прозвучало предложение переименовать улицу Мира, на которой располагается здание правительства, в улицу Александра Филипенко. Он возглавлял ХМАО еще с советского периода истории. Трижды назначался и избирался губернатором автономного округа. На сегодняшний день Филипенко занимает должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров