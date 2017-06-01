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Главные новости Югры
17:49  01 июня 2017 0

«Позовите свое начальство, короче». В Югре выходцы с Кавказа устроили драку с полицией. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., полиция, наручники, закон, криминал, правосудие
В Югре выходцы с Кавказа устроили драку с полициейФото: Pixabay

Выходцы с Кавказа устроили драку с полицейскими в Сургуте. Нападавшие задержаны, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщила «URA RU» руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина, двое мужчин нарушали общественный порядок в городском парке культуры и отдыха. А после просьбы полицейских пройти в стационарный пункт полиции для оформления протокола, устроили драку с правоохранителями. Произошедшее злоумышленники снимали на видео.

На записи видно, как нарушители общественного порядка провоцируют полицейского на применение физической силы. «Позовите свое начальство, короче. Я с ними поговорю», — говорит один из подозреваемых. Опубликованный в Сети ролик прерывается буквально перед началом потасовки.

Мужчины нанесли несколько ударов кулаками сотрудникам УМВД. В настоящее время подозреваемые задержаны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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