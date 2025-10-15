Пермяки получили более двух миллионов рублей штрафов за борщевик

В 2025 году в Перми обработали от борщевика 135 гектаров
В 2025 году в Перми обработали от борщевика 135 гектаров

Власти Перми в 2025 году выписали собственникам земли административные штрафы на сумму более двух миллионов рублей за несвоевременную уборку борщевика Сосновского. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Задача собственников земли убирать борщевик. Более двух миллионов рублей административных штрафов в этом году мы выписали за неуборку борщевика Сосновского. Это вынужденная мера, чтобы заставить собственников земли заниматься этой проблемой», — заявил Соснин.

По информации главы города, в 2025 году на территории Перми химическим и механическим способами обработали 135 гектаров земли, зараженных борщевиком. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми землевладелицу обязали провести очистку участка площадью 245 гектаров от борщевика Сосновского. Собственница допустила распространение на принадлежащей ей территории опасного растения.

