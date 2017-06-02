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02 июня 2017
19:59  02 июня 2017 2

Путин заявил, что санкции помогли России включить мозги

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Президент нашел пользу в санкцияхФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Антироссийские санкции помогли стране структурно изменить экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на экономическом форуме в Петербурге.

«Санкции помогли России „включить мозги“ вместо торговли нефтью и газом, подтолкнули к структурным изменениям экономики», — пояснил Путин, слова которого приводит «Газета.ру».

Ранее на форуме российский лидер попросил бизнес США помочь восстановить диалог между странами.

Татьяна Трушина
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