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13:03  07 июня 2017 0

В Перми пропал знаменитый художник

Рудольфа Борисовича последний раз видели два дня назадФото: Татьяна Веденеева

В Перми разыскивают автора памятного креста на месте расстрела Михаила Романова. Последний раз скульптора 78-летнего Рудольфа Веденеева видели в его мастерской 5 июня.

«Сестра приходила к нему, ушла где-то в 10-11 вечера, отец остался в мастерской», — рассказал «URA.RU» сын пропавшего скульптора Артем Веденеев. По словам внучки художника Татьяны, Рудольф Борисович уже терялся ранее из-за возрастных проблем со здоровьем.

Родственники скульптора обратились в полицию. Приметы пропавшего: невысокого роста, пострижен, очки и черная кожаная куртка. Ориентировочное местоположение — Свердловский и Ленинский районы. Просьба писать или звонить с любой информацией на тел.: 89082512684 — Артём; 89194596791 — Татьяна; или в полицию по номеру 02.

Рудольф Веденеев — известный пермский скульптор и художник. Среди его работ мемориальная доска жертвам урановых зон на Чукотке, мемориальная композиция в зоне «Пермь-35», памятный крест на месте расстрела в 1918 году великого князя Михаила Романова и его секретаря Брайана Джонсона, памятник Варламу Шаламову в Красновишерске. Кроме того, он создал цикл пейзажей Урала, Верхневолжья и других мест России и Советского Союза. Ряд скульптур Веденеева находятся в Третьяковской галерее, Пермской Государственной художественной галерее, краеведческом музее Перми, а также в Музее и Центре Данте в Италии.

Анна Белкина
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