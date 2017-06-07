20:44 07 июня 2017 0

Внеплановая проверка соединений ЦВО, возможно, связана с визитом Шойгу на РЛС в Сибири Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Войска Центрального военного округа подняты по тревоге — об этом агентству сообщили источники, близкие к штабу ЦВО. «Проводится внеплановая проверка боевой готовности, — рассказывает инсайдер „URA.RU“. — Штаб округа чуть ли не в полном составе находится в воинской части в Елани».

По данным агентства, в Елани дислоцируется подразделение ракетных комплексов «Искандер», способных нести ядерное оружие.

Проверка готовности подразделений ЦВО проводится после вчерашнего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Красноярский край, где министр осмотрел новейшую радиолокационную станцию «Воронеж-ДМ» (расположена в районе Енисейска), предназначенную для обнаружения и перехвата баллистических ракет.

В пресс-службе Центрального военного округа информацию о тревоге не подтверждают. «Никакие соединения ЦВО по тревоге не подняты», — заявил руководитель пресс-службы Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.