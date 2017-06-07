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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
20:44  07 июня 2017 0

Войска Центрального военного округа подняты по тревоге

Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, военная техника, ракетный комплекс, искандер
Внеплановая проверка соединений ЦВО, возможно, связана с визитом Шойгу на РЛС в СибириФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Войска Центрального военного округа подняты по тревоге — об этом агентству сообщили источники, близкие к штабу ЦВО. «Проводится внеплановая проверка боевой готовности, — рассказывает инсайдер „URA.RU“. — Штаб округа чуть ли не в полном составе находится в воинской части в Елани».

По данным агентства, в Елани дислоцируется подразделение ракетных комплексов «Искандер», способных нести ядерное оружие.

Проверка готовности подразделений ЦВО проводится после вчерашнего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Красноярский край, где министр осмотрел новейшую радиолокационную станцию «Воронеж-ДМ» (расположена в районе Енисейска), предназначенную для обнаружения и перехвата баллистических ракет.

В пресс-службе Центрального военного округа информацию о тревоге не подтверждают. «Никакие соединения ЦВО по тревоге не подняты», — заявил руководитель пресс-службы Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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