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07 июня 2017
21:09  07 июня 2017 5

Мэр Сочи, швырнувший детям подарки на асфальт, оскандалился из-за подростка: «В телевизор хочешь?». ВИДЕО

Анатолий Пахомов хотел красоваться в кадре без "лишних" людейФото: скрин YouTube

Мэр Сочи Анатолий Пахомов во время интервью грубо прогнал из кадра подростка-волонтера. Мальчик просто хотел поддержать красную ленточку, чтобы градоначальнику было ее удобно разрезать.

Неприятный инцидент случился на церемонии открытия скамейки с зарядной станцией для мобильных устройств. Волонтер-подросток подбежал к градоначальнику, когда тот собрался разрезать ленту, однако Пахомов в грубой форме потребовал от ребенка, чтобы он вышел из кадра телекамер. «В телевизор все хочешь? Давай, отойди-отойди! Не надо этого делать. Слушай, ты немного перебарщиваешь», — говорил Пахомов, прогоняя подростка, пишет портал Sochi Online.

Ранее в День защиты детей Анатолий Пахомов небрежно швырнул ребятне подарки на асфальт, хотя должен был вручить их каждому. В соцсетях уже заметили пренебрежительное отношение сочинского градоначальника к детям. Ему советуют уйти в отставку до того, как разразится новый скандал.

«Пора бы ему в отставку, что-то он перебарщивает),.? свинство, надеюсь ему тоже так скоро скажут? ,. Это видео из 90-х?., в отставку!!!», — пишут пользователи.

Нина Калинина
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