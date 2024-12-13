ВСУ атаковали Ростовскую область

Над Ростовской областью сбиты девять беспилотников ВСУ
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Никто не пострадал после ночного налета беспилотников, заявил Слюсарь
Никто не пострадал после ночного налета беспилотников, заявил Слюсарь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. 

«Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах», — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Сославшись на оперслужбы, он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

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Средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.  «Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах», — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Сославшись на оперслужбы, он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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