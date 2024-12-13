ВСУ атаковали Ростовскую область

Никто не пострадал после ночного налета беспилотников, заявил Слюсарь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах», — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Сославшись на оперслужбы, он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
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