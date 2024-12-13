«Ходят по лезвию ножа»: что ждет власть на выборах в Госдуму-2026

Несмотря на высокие результаты «Единой России» на выборах и общественный консенсус из-за СВО, политические администраторы начали подготовку к выборам в Госдуму-2026 за целых два года: они пытаются легитимировать раздутые бюрократические аппараты и опасаются волнений на Болотной площади, как в 2011 году — считают инсайдеры и политологи. В отличие от прежних лет, подготовка демонстративна: о ней регулярно заявляют с высоких трибун, сливают подробности и установки. Почему кампания в Госдуму в 2026 году может стать самой сложной для чиновников и единороссов, — читайте в материале URA.RU.
Прочность системы
Обеспокоенность федеральных властей выборами в Госдуму, до которых еще почти два года, выглядит парадоксально: система в последние годы доказывает, что способна обеспечить любой результат на выборах любому нужному кандидату. Назначаемые в регионы врио губернаторов за полгода до выборов с легкостью побеждают местных и узнаваемых конкурентов-оппозиционеров в единый день голосования. К примеру, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, прилетевший в подконтрольный ЛДПР регион за четыре месяца до выборов, набрал 81%. Вячеслав Федорищев, который также был назначен врио губернатора Самарской области в конце мая, получил 79,5%. А губернатор Оренбургской области Денис Паслер, ставший героем федеральных скандалов из-за случившегося по вине властей исторического потопа, набрал 78% голосов.
Даже смена руководства в «Единой России» в разгар кампании не повлияла на результаты. Занявший пост врио секретаря Генсовета ЕР в июне Владимир Якушев, фактически не прикладывая усилий, обеспечил партии исторический результат: шесть из 20 кандидатов в губернаторы от ЕР получили на выборах больше 80%. Еще девять — больше 75%. Взяли большинство мандатов в региональных законодательных собраниях во всех выборных регионах.
Видимые предпосылки для опасений за результаты выборов «извне» также отсутствуют. Общественный консенсус, возникший во время СВО и позволяющий ЕР получать высокие проценты на выборах, сохраняется. «Я пока не вижу, почему этот консенсус должен упасть. Объем „России воюющей“ растет. Растет количество людей, которые вовлечены и замотивированы. Пока идут боевые действия, пока идет противостояние с Западом, эта патриотическая мобилизация будет происходить. Я думаю, что до выборов в Госдуму 2026 года инерция точно сохранится», — говорил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в интервью с URA.RU.
Подготовка к Госдуме
Несмотря на это, готовиться к кампании в Госдуму начали сразу же, как только подвели итоги выборов 2024 года. Вот что Якушев ответил URA.RU во время конференции 9 сентября на вопрос о том, какие механизмы настроила партия во время кампании: «Мы посмотрели все наши возможности, все наши ресурсы. Еще раз сделали оценку работы наших реготделений. Естественно, сделаем выводы для того, чтобы развить эти институты в течение оставшихся двух лет, чтобы к единому дню голосования в 2026 году подойти с более подготовленной и развитой инфраструктурой».
После этого о подготовке к Госдуме заявлялось на большинстве партийных мероприятий: на встречах с первичными отделениями, с руководителями исполнительных комитетов, с депутатами. О старте подготовки говорил не только Якушев, но и председатель партии Дмитрий Медведев.
Имитация деятельности
По мнению политолога Виталия Иванова, подготовка к кампании, в отличие от прежних лет, впервые стала настолько публичной. «Это приобрело более публичный характер. По-другому выстроена информационная работа: происходят большие утечки. Большая их часть — с мероприятий, которые проводит администрация президента. В первую очередь — это учеба с вице-губернаторами», — отмечает эксперт.
Федеральные источники агентства сообщают, что власти неслучайно демонстрируют подготовку к выборам. Одна из причин — легитимировать в глазах населения большие штаты чиновников, которые работают по большей части в период выборов. Конкретно — заместителей губернаторов по внутренней политике, их подчиненных, сотрудников избирательных комиссий.
«Президентская кампания закончилась, в большинстве регионов следующие крупные выборы будут не раньше 2026-го года, а работа должна идти непрерывно, чтобы не возникало лишних вопросов, для чего нужны эти сотрудники и за что получают зарплаты», — говорит инсайдер.
Источники добавляют, что подобная «вялотекущая» подготовка нужна и для самой системы, чтобы держать ее в тонусе. «На местах могут банально расслабиться, жить с ощущением, что до 2026 года еще далеко. При таком подходе можно растерять все наработки прежних лет», — сообщают собеседники агентства.
Закулисные интриги в ЕР
Декларируемая подготовка к кампании может быть связана с началом внутрипартийных интриг и распределением мест в Госдуме. По словам политолога Дмитрия Солонникова, в «Единой России» начался процесс деления округов и позиций в списке.
«То, что мы видим в публичном поле и то, что происходит за кулисами — разные вещи. Видимо, внутри самой „Единой России“ началась борьба за право быть выдвинутым. Конечно, сомнений в том, что ЕР победит и получит конституционное большинство сегодня нет. Вопрос в том, как она разберется внутри себя», — говорит Дмитрий Солонников.
Настоящие угрозы
По другой версии, подготовка к кампании в Госдуму началась заранее из-за высоких рисков потери контроля над ситуацией. Руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков сравнивает сценарий предстоящей кампании с событиями 2011-го года, когда власти просчитались и слишком сильно задействовали электоральные механизмы. Обвинившие тогда «Единую Россию» в фальсификации выборов в Госдуму россияне массово вышли на митинги почти в 100 городах. Десятки тысяч человек собрались на Болотной площади.
«В 2011 году на выборах в Госдуму решили, что электоральная машина позволит любой результат, а люди в это просто не поверили и случились „болотные события“. Это был очень серьезный стресс для власти. Ей пришлось принять беспрецедентные меры, была Сурковская малопартийность — запрет на создание новых партий, видеонаблюдение на участках. Так власть пыталась вернуть доверие и легитимность. Ситуацию удалось выправить с большим трудом. Если бы „Единая Россия“ в 2011 году просто получила бы большинство голосов, но не было бы тотального доминирования при фальсификациях, люди бы в это поверили. Сегодня организаторам выборов нужно думать об этом, потому что недовольство начинает выплескиваться», — говорит Поляков.
Эксперт добавил, что модераторам выборов предстоит «пройтись по лезвию ножа», чтобы грамотно провести предстоящие выборы в условиях спецоперации. «Ситуация непростая, и выборы в этой ситуации предстоит проводить впервые. Когда, с одной стороны, есть какой-то консенсус, но есть и очень много вопросов к эффективности вертикали власти, в том числе и у солдат, которые находятся на передовой. Население же, в условиях жесточайшего кризиса оппозиции, требует обновления. Но и большое обновление опасно для стабильности. Поэтому в АП сегодня ходят по лезвию ножа, и поэтому к выборам нужно готовиться долго и серьезно. Таких задач за последние четверть века не решили ни разу, а выборы проходили в более спокойной ситуации», — полагает Сергей Поляков.
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