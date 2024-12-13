Названы ведущие новогоднего шоу на «Первом канале»

Лариса Гузеева станет ведущей «Новогодней ночи на Первом»
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На «Мосфильме» ведутся съемки шоу «Новогодняя ночь на Первом» с актрисой Ларисой Гузеевой
На «Мосфильме» ведутся съемки шоу «Новогодняя ночь на Первом» с актрисой Ларисой Гузеевой Фото:

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Лариса Гузеева вместе с актером и телеведущим Максимом Авериным проведут в нынешнем году «Новогоднюю ночь на Первом. 30 лет вместе». Об этом сообщили журналисты, которые присутствовали на съемках.

«Гузеева работала в кадре с напарником актером Максимом Авериным», — заявили в «Комсомольской правде». В настоящее время идут активные съемки на «Мосфильме».

Сама Гузеева надеется, что программа подарит радость зрителям всех возрастов. Она пожелала успеха в поиске своей второй половинки тем, кто еще не нашел свою любовь. Кроме того, она сообщила о намерениях приготовить на Новый год традиционные блюда: салат оливье и селедку под шубой.

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Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Лариса Гузеева вместе с актером и телеведущим Максимом Авериным проведут в нынешнем году «Новогоднюю ночь на Первом. 30 лет вместе». Об этом сообщили журналисты, которые присутствовали на съемках. «Гузеева работала в кадре с напарником актером Максимом Авериным», — заявили в «Комсомольской правде». В настоящее время идут активные съемки на «Мосфильме». Сама Гузеева надеется, что программа подарит радость зрителям всех возрастов. Она пожелала успеха в поиске своей второй половинки тем, кто еще не нашел свою любовь. Кроме того, она сообщила о намерениях приготовить на Новый год традиционные блюда: салат оливье и селедку под шубой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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