Названы ведущие новогоднего шоу на «Первом канале»

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Лариса Гузеева вместе с актером и телеведущим Максимом Авериным проведут в нынешнем году «Новогоднюю ночь на Первом. 30 лет вместе». Об этом сообщили журналисты, которые присутствовали на съемках.
«Гузеева работала в кадре с напарником актером Максимом Авериным», — заявили в «Комсомольской правде». В настоящее время идут активные съемки на «Мосфильме».
Сама Гузеева надеется, что программа подарит радость зрителям всех возрастов. Она пожелала успеха в поиске своей второй половинки тем, кто еще не нашел свою любовь. Кроме того, она сообщила о намерениях приготовить на Новый год традиционные блюда: салат оливье и селедку под шубой.
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