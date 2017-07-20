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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
10:15  20 июля 2017 0

Депутату Зяблицеву предложили стать сенатором. Он поборется с экс-помощником свердловского оппозиционера

Финальное заседание Заксобрания. Екатеринбург, зяблицев евгений
Дмитрий Сергин готов к регистрации кандидатом в губернаторыФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Кандидат в губернаторы Свердловской области от Российской партии пенсионеров Дмитрий Сергин определился со списком потенциальных членов Совета Федерации РФ.

Как сообщил «URA.RU» Дмитрий Сергин, в этот список войдут заместитель председателя РПП Владимир Ворожцов, депутат Законодательного собрания области Евгений Зяблицев и юрист Александр Кислых (бывший помощник оппозиционного экс-депутата Заксобрания Георгия Перского).

По словам Сергина, его команда в настоящее время завершает проверку собранных подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидата от РПП. Вместе со списком потенциальных сенаторов они будут сданы в Свердловский облизбирком 21 июля.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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