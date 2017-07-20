Кандидат в губернаторы Свердловской области от Российской партии пенсионеров Дмитрий Сергин определился со списком потенциальных членов Совета Федерации РФ.
Как сообщил «URA.RU» Дмитрий Сергин, в этот список войдут заместитель председателя РПП Владимир Ворожцов, депутат Законодательного собрания области Евгений Зяблицев и юрист Александр Кислых (бывший помощник оппозиционного экс-депутата Заксобрания Георгия Перского).
По словам Сергина, его команда в настоящее время завершает проверку собранных подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидата от РПП. Вместе со списком потенциальных сенаторов они будут сданы в Свердловский облизбирком 21 июля.