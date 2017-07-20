14:26 20 июля 2017 0

Вот так должен будет выглядеть сквер Розалии Землячки после реконструкции. Возможно, он сменит еще и имя Фото: администрация Перми

В Сети появилась петиция с требование переименовать сквер и улицу имени Розалии Землячки — известной революционерки, которую за кровавые методы партийной работы прозвали «Демоном». Автор петиции — сотрудник Пермской епархии Юрий Кищук.

«Дорогие друзья! В городе Перми собираются ремонтировать сквер, названный в честь Розалии Землячки, впрочем, есть еще у нас улица ее имени и остановка! Красивое имя и фамилия вроде бы ничего, только вот интересно, все в курсе, что это серийный убийца невинных людей??? Нет?», — говорится в петиции. В качестве подтверждения автор предлагает посмотреть отрывок из программы «Нераскрытые тайны. Товарищ „Демон“ Розалия Землячка».

«Во многих городах России есть улицы, названные именем Розалии Землячки? Но кем была эта женщина, и чем заслужила подобную честь? Оказывается, ей принадлежит негласный рекорд „Красного террора“. В 20-е годы она руководила репрессиями в Крыму, лично стояла за пулеметом и уничтожила 50 тысяч человек», — говорится в видеоролике.

Взамен Землячки Юрий Кищук предлагает назвать улицу и сквер именем Стефана Великопермского — епископа, который проповедовал христианство в землях Коми, создал для них алфавит и перевел на их язык основные церковные сочинения. «Улица и сквер убийцы или просветителя — что вам больше по душе?», — спрашивает автор петиции. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Юрий Кищук пояснил, что, хотя и является сотрудником Пермской епархии, но подписи за переименование собирает как частное лицо.

Кровавые методы Землячки шокировали даже ее однопартийцев. За это они прозвали ее демоном Фото: Википедия

Вопрос о переименовании улицы Розалии Землячки поднимался в Перми неоднократно. «Она известна как один из организаторов так называемой „Крымско резни“ 1920 года, когда по ее решению были расстреляны русские офицеры, сдавшиеся в плен Красной армии и поверившие в обещание сохранить им жизнь. За ее кровожадность ее же партийные товарищи дали ей прозвище Демон. К Перми Землячка имеет некоторое отношение — в 1905 и 1926-27 годах она вела тут партийную работу», — рассказывает краевед и член совета по топонимике Перми Владимир Гладышев, который неоднократно выступал за то, чтобы имя революционерки пропало с карты города.

По его словам, городские власти всячески блокируют предложения по переименованию улиц, названных в честь участников Красного террора. «Было отклонено даже предложение коллектива Мотовилихинских заводов, который предлагал назвать улицу Землячки в честь главного конструктора предприятия Юрия Калачникова. Предлагалось переименовать хотя бы сквер, что намного проще, но и это предложение не прошло. У нас негласно блокируются предложения по переименованию объектов, носящих названия в честь спорных исторических личностей и событий», — рассказал краевед «URA.RU». В мэрии пояснили, что никаких официальных ограничений на переименование нет, эти вопросы решает совет по топонимике.