{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
26 июля 2017
03:43  27 июля 2017 0

Уклонистам от армии будет запрещено работать на госслужбе в течение 10 лет

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, военные, контрактная служба, армия россии
В 2014 году был принят закон, запрещающий уклонистам занимать должность госслужащегоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам, уклонявшимся от военной службы без законных оснований будет запрещено занимать должности на государственной или муниципальной службе в течение 10 лет. Cоответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В законе прописан алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает правонарушитель. Военные комиссариаты обязаны уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. 14 июля документ был принят Государственной думой в третьем, окончательном чтении. В пояснительной записке к документу отмечалось, что его принятие поможет сократить число уклонистов.

Из-за внесенных изменений в закон «О муниципальной службе РФ» у уклонистов есть шанс реализовать себя в государственной службе. В 2014 году был принят закон, который пожизненно запрещал уклонистам занимать должность госслужащего или муниципального служащего. Позже Конституционный суд счел эту норму не соответствующей основному закону страны, сообщает «Русская планета».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров