Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам, уклонявшимся от военной службы без законных оснований будет запрещено занимать должности на государственной или муниципальной службе в течение 10 лет. Cоответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В законе прописан алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает правонарушитель. Военные комиссариаты обязаны уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. 14 июля документ был принят Государственной думой в третьем, окончательном чтении. В пояснительной записке к документу отмечалось, что его принятие поможет сократить число уклонистов.
Из-за внесенных изменений в закон «О муниципальной службе РФ» у уклонистов есть шанс реализовать себя в государственной службе. В 2014 году был принят закон, который пожизненно запрещал уклонистам занимать должность госслужащего или муниципального служащего. Позже Конституционный суд счел эту норму не соответствующей основному закону страны, сообщает «Русская планета».