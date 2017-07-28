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14:10  28 июля 2017 0

В Югре взорвались боеприпасы, лежавшие в земле со времен Второй мировой. ФОТО

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
Саперы ОМОН решили на месте уничтожить найденное оружие РККАФото: Pixabay

В Нефтеюганске, вблизи протоки Акопас, обнаружено оружие времен Второй мировой войны — советские ручные гранаты образцов 1933 и 1940 годов, а также корпус снаряда от миномета. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Боеприпасы исследовали кинологи и вызвали саперов из отряда ОМОН, расположенного в Сургуте. Было установлено, что оружие из прошлого века до сих пор представляет опасность — в гранатах есть взрыватели, не переведенные в боевое положение.

Полицейские решили взорвать боеприпасы на месте с помощью накладных зарядов.

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Советские гранаты типа РГД-33, РПГ-40 Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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