В Нефтеюганске, вблизи протоки Акопас, обнаружено оружие времен Второй мировой войны — советские ручные гранаты образцов 1933 и 1940 годов, а также корпус снаряда от миномета. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
Боеприпасы исследовали кинологи и вызвали саперов из отряда ОМОН, расположенного в Сургуте. Было установлено, что оружие из прошлого века до сих пор представляет опасность — в гранатах есть взрыватели, не переведенные в боевое положение.
Полицейские решили взорвать боеприпасы на месте с помощью накладных зарядов.