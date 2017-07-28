Историки из Варшавы пришли к выводу, что Россия не занималась освобождением территории Польши в годы Второй мировой войны.
В польском Институте национальной памяти официально заявили, что документы, опубликованные представителями Минобороны РФ, где говорится об освобождении территории Польши силами Красной армии, являются недостоверными, пишет агентство Nation News.
При этом, на сайте Министерства обороны России в открытом доступе есть фотографии, рапорты, телеграммы, докладные записки и боевые донесения советских военных, посвященные освобождению территории Польши Красной армией.