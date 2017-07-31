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Главные новости Челябинской области
09:20  31 июля 2017 0

Экс-губернатор Михаил Юревич вступает в два судебных процесса

Юревич. Челябинск, юревич михаил, тесленко виталий
Челябинский областной суд рассмотрит жалобу адвокатов бывшего главы регионаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича попытаются снять арест с имущества и финансовых счетов своего подзащитного. В понедельник, 31 июля, жалобу рассмотрит Челябинский областной суд, 2 августа — Свердловский облсуд.

В Челябинске защита требует отменить решение Центрального райсуда, наложившего арест по уголовному делу о взятках в сфере дорожного строительства. В Екатеринбурге опротестовывается решение Ленинского райсуда по делу о взятках от бывшего министра здравоохранения Виталия Тесленко. Изначально заседание запланировали на 26 июля, но адвокат Рустам Кутуев попросил перенести его, так как был занят другими процессами.

Отметим, два суда арестовали счета и имущество на сумму в 3,4 млрд рублей. Следователи объяснили необходимость мер тем, чтобы Юревичу было чем гасить штраф, если его осудят и признают виновным. В Верховном суде РФ, где принята жалоба на решение Свердловского облсуда о заочном аресте экс-губернатора, заседание еще не назначено.

По делу Юревича обвинения в посредничестве в передаче взяток предъявлены теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой и директору московского представительства агрохолдинга «Макфа» Андрею Чуркину. Сейчас Чуркин находится в СИЗО челябинского УФСБ, Бутакова под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге. По словам адвокатов, Михаил Юревич находится в Лондоне. Сам экс-губернатор отрицает вину в коррупции.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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